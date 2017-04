Mauritanie: Signature à Nouakchott d'une convention entre la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture et Connect International tunisien

Une convention de partenariat et de coopération a été signée, vendredi soir, à Nouakchott, par le président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture, M. Mohamedou Ould Mohamed Mahmoud et Mme Mme Monia Jeguirim Essaidi, présidente de la Confédération National des Entreprises Citoyennes Tunisienne (CONNECT International).

La convention vise à établir un partenariat entre les opérateurs économiques des deux pays frères, et entre les deux institutions, notamment en matière d'échange d'informations, d'expertises ainsi que des échanges de visites, et d'organisation de foires, de rencontres, en vue de promouvoir les relations de partenariat entre la Mauritanie et la Tunisie.

La cérémonie de signature de cette convention a eu lieu en présence de la ministre du commerce, de l'industrie et du tourisme, Mme Naha Mint Hamdy Ould Meknass et de l'ambassadeur tunisien accrédité en Mauritanie, SEM Abdel Kader Sahli.