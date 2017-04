Cameroun: Habitat et voirie - Des avancées satisfaisantes

En tout, 33 immeubles R+4, plus des équipements collectifs, la voirie et les réseaux divers. Là aussi, de la satisfaction chez les visiteurs. Un bémol toutefois, selon le Minhdu : « Quelques rectificatifs à faire au niveau des portes, surtout au niveau du centre de santé », a-t-il indiqué.

Jean-Claude Mbwentchou venait de visiter, en compagnie notamment du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières (Mindcaf), Jacqueline Koung à Bessike, et du secrétaire d'Etat auprès du Minhdu, Marie-Rose Dibong, diverses réalisations à travers la ville.

«Les populations sont contentes, et nous ne pouvons que faire un relais à qui de droit. » Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain (Minhdu) s'exprimait ainsi hier, 27 avril, lors d'une réunion tenue en mi-journée à la Communauté urbaine de Douala.

