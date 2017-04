Mauritanie: Ouverture de la neuvième édition de la semaine des sourds

La moughataa de Toujounine (Nouakchott Nord) a abrité vendredi les manifestations commémorant la neuvième édition de la semaine des sourds sous le thème « pour un partenariat au services des sourds ».

Le secrétaire général du ministère des affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidi Yahya a indiqué que la frange des sourds est large et l'enseignement et la réhabilitation des enfants sourds requiert des efforts communs de la part du gouvernement comme de la société civile et c'est précisément ce qu'entreprend le Forum mauritanien des sourds dans le cadre de 45 organisations non gouvernementales qui reçoivent des aides annuelles du budget de l'Etat pour contribuer à l'insertion et à la réhabilitation des personnes handicapées.

L'aide, l'enseignement, la formation et l'emploi de cette frange, sont devenus à la tête des préoccupations de l'Etat suite aux instructions du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz qui a mené une action innovante en direction de franges jusque-là marginalisées.

La cérémonie de la commémoration s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'éducation nationale, du wali de Nouakchott Nord ainsi que des autorités administratives et municipales de la moughataa de Toujounine et plusieurs activistes des organisations de handicapés.