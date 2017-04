Madagascar: Avec le Ministre dans cette croisade

En décembre 2014, la ville de Vienne (Autriche) a exigé la fermeture d'une école saoudienne, qui avait édité un livre d'enseignement en langue arabe prétendant que la «franc-maçonnerie est une organisation secrète, juive et subversive, dont le but est de garantir le contrôle des Juifs sur la planète».

En octobre 2016, à Tanger-Tétouan (Maroc), l'école coranique Al Fitra, était fermée pour non respect des orientations officielles en matière pédagogique avec l'introduction d'un module d'instruction islamique non approuvé.

Le 15 décembre 2016, une école coranique était fermée à Toulouse (France), pour cause de «programmes non conformes, ne respectant pas le socle commun des connaissances».

Et d'ailleurs, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, l'arrivée à Madagascar de ces hommes barbus en «canzou» blanc et de ces femmes en niqab noir, depuis les vols de Turkish Airlines, a-t-il jamais été questionnée en Conseil des ministres

Dans des écoles coraniques sans contrôle, il se peut très bien que soit enseignée l'interdiction de la mixité dans l'espace public ; il est tout à fait possible que soit fait l'éloge de la destruction des statues et sculptures «idolâtres» de Palmyre ou de Mossoul ; il est permis de craindre un endoctrinement au jihad.

