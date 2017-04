Guinée: Violences à Boké - 45 gendarmes blessés

Selon une source sécuritaire, 45 gendarmes ont été blessés et plusieurs véhicules d'intervention calcinés suite aux violences enregistrées à Boké en début de semaine.

Sur les 45 jeunes gendarmes blessés, un a perdu son œil gauche. Les logements de 5 gendarmes dont le commandant de la gendarme ont été saccagés.

Le siège de la compagnie mobile de la gendarmerie pillé. Les véhicules et les motos de service calcinés.

Au niveau des services publics, la gare CBG, de Korira, le siège d'EDG détruits. Le nouveau palais de justice ainsi que le bloc administratif du gouvernorat, de la préfecture et de la mairie dévastés et les archives et 15 tricycles brulés.

On parle entre 25 et 30 citoyens blessés dont 9 par balles. Une réunion est prévue au cours de la journée entre les jeunes et la délégation gouvernementale conduite par le ministre des Mines.