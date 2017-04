Togo: Etre vidangeur, c'est la croix et la bannière et pourtant...

« Le métier, c'est un métier noble ; mais je ne sais pas pourquoi les gens ont tendance à nous minimiser ». Ces propos d'un vidangeur fait référence à l'accueil que réserve la société à ces messieurs chauffeurs de profession, et ont particulièrement choisi de conduire les camions de vidange de fosses sceptiques.

Outre cette mauvaise réputation non fondé qu'ils ont auprès de la société, ils ont des problèmes, non seulement entre eux-mêmes, mais aussi des problèmes liés à la profession.

Autrefois, les WC étaient vidés de manière archaïque en creusant des trous juste derrière et y recueillir les déchets. C'était pratiqué par des vieux la plupart du temps et en contrepartie, ils réclament de l'argent, du lait et une quantité donnée de boisson locale « Sodabi ».

Mais, l'évolution des choses a fait que la vidange a pris une nouvelle forme : celle qui consiste aux camions appropriés d'aspirer les déchets et aller les déverser sur un site aménagé à cet effet.

Selon Komlan Kossi, Secrétaire Général Adjoint de l'Union Syndicales des Vidangeurs du Togo (USYNVITO), « le vidangeur c'est celui qui conduit un camion spirose pour vider les eaux usées et les WC remplis et aller les déverser dans un lieu indiqué ».

De ce fait, il ajoute que « c'est un métier noble que les gens ne connaissent pas. Nous sommes étonnés que les gens nous minimisent.

Mais vu la manière dont on nous sollicité, je sais qu'on est important. L'une des parties importantes d'une habitation, c'est le WC et s'il est rempli mais que les vidangeurs ne soient pas venus le vider, je crois que la vie sera difficile ».

Pour se faire vide ses fosses sceptiques, le prix varie entre 30 000 francs CFA à 35 000 francs CFA quand on est dans l'agglomération.

Mais au-delà, « le prix augmente et on négocie », a indiqué Ahmed rencontré sur le dite de la décharge à Attiégou non loin du grand contournement.

Et un voyage coûte 2000 francs CFA que le conducteur paie au propriétaire du site. « C'est un vieux site utilisé par l'ancien SOTOEMA. Et depuis que SOTOEMA ne fonctionne plus, nous déversions les déchets partout en désordre.

Mais arrivé à un moment, nous avons pensé approcher le propriétaire du site pour utiliser nous-aussi le site pour le déchargement. Il a accepté et le site a été un peu aménagé », explique M. Kossi.

Les concernés rassurent que c'est un métier qui nourrit son bonhomme, selon le jour. « Nous faisons 7 voyages par jour si les distances ne sont pas loin contre 4 voyages par jour si les distances sont loin », a confié Robert, un autre vidangeur rencontré sur le site de déchargement.

Et si le véhicule n'appartient pas au chauffeur, ajoute-t-il, « le propriétaire lui fait assister par une personne qui perçoit 10 000 francs CFA par voyage ; les frais de carburant et autres sont à notre charge ».

Bon nombre d'équipe de vidangeurs, après avoir servi un client, prennent leur sous, en plus du lait et du « Sodabi ».

Selon, l'Union Syndicales des Vidangeurs du Togo, « l'argent, lui, il est indispensable pour service rendu. Mais les autres choses sont facultatives et c'est le client qui en décide ».

Les responsables de l'UNSYNVITO ajoutent que « le Sodabi est pris par ceux qui ont toujours conservé le système de la vieille école. Néanmoins, le lait, même si le client ne nous l'offre pas, nous-mêmes on le paie toujours pour des raisons de santé ».

En effet, les vidangeurs expliquent le fait de prendre du lait par le fait des gaz nauséabonds qu'ils inhalent presque tous les jours dans l'exercice de leur fonction. « Les gaz que nous inhalons tous les jours, c'est impossible.

Ça fait que nous sommes exposés à plusieurs maladies et nous vieillissons vite dans le métier », a déclaré Stéphane, un autre vidangeur, toujours rencontré sur le site à Attiégou.

Mais, a rassuré Komlan Kossi Secrétaire Général Adjoint de l'USYNVITO, « nous allons régulièrement à l'hôpital pour des bilan s de santé et faire des vaccinations ».

Bien qu'ils disposent d'un site aujourd'hui pour leur déchargement, les vidangeurs ne pensent que le site doit être rénové et assainis.

« Notre lieu de décharge actuel mérite d'être rénové pour réduire la pénibilité de notre travail. Nous devons aussi veiller à la salubrité publique pour la sauvegarde de notre espace environnemental », a déclaré Etsi Elinam Koudayah, Secrétaire Général de l'USYNVITO.

Un autre défi auquel sont exposés les vidangeurs, c'est le manque d'unité syndicale entre les trois différents syndicats de leur corporation. Ce qui ne permet pas surtout d'avoir un prix unique pour les prestations.

« Justement c'est un autre défi, il n'y a pas de prix unique. Certains font des prix selon les quartiers alors que d'autres cassent les prix pour pouvoir gagner le marché », déplorent les vidangeurs.