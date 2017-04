Sénégal: Le festival de jazz à Saint-Louis du Sénégal fête ses 25 ans

Habituée du festival, elle se réjouit à la fois de la qualité des concerts et de « l'ambiance magique que l'on trouve à Saint-Louis, une ville entourée d'eau avec sa langue de barbarie, classée au patrimoine mondial par l'Unesco et qui fait penser à une Venise de l'Afrique ».

« Ce festival est devenu à 100 % sénégalais, il en est à sa quatrième équipe dirigeante, et il fête ses 25 ans dans des conditions qui relèvent à la fois de l'exploit et d'une programmation très pointue, orchestrée par Birame Seck. Ce que voit le public cette année est digne d'une programmation du festival de jazz de Juan-les-Pins, en France. »

Sur les scènes de Saint-Louis, le programme off a proposé des concerts d'exception, comme celui donné le 27 avril par Wasis Diop en hommage à l'artiste plasticien Joe Ouakam, disparu deux jours plus tôt à Dakar.

La 25e édition du festival de jazz de Saint-Louis a commencé le 25 avril avec une tête d'affiche, Marcus Miller, ancien bassiste de Miles Davis, et d'autres musiciens renommés du Sénégal, des États-Unis et du monde, tels que le guitariste Hervé Samb, la fille de Nina Simone, Lisa Simone, et le pianiste ouzbek Shahin Novrasli, encore méconnu en Europe.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.