Togo: L'équation personnelle de Faure Gnassingbé

Plusieurs centaines d'invités français et togolais se sont retrouvés vendredi soir dans un salon de réception parisien pour fêter le 57e anniversaire de l'indépendance du Togo.

'En célébrant l'anniversaire de notre indépendance, nous célébrons également les succès des initiatives politiques et socio-économiques, qui sont les signes d'un Togo prospère et résolument tourné vers l'émergence d'ici 2030 sous la houlette du Président de la République', a rappelé l'ambassadeur du Togo en France, Calixte Batossie Madjoulba.

Le diplomate a particulièrement insisté sur les initiatives menées pour consolider la démocratie et favoriser la réconciliation tout en menant une politique résolument sociale.

Il a également souligné la volonté du gouvernement d'engager des réformes politiques et institutionnelles. Parmi ces réformes, il y a la décentralisation qui l'un des grands projets en cours de réalisation.

Le retour du Togo sur la scène diplomatique internationale est une réalité avec l'organisation l'année dernière du sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et la tenue cette année de trois grands évènements, le Forum de l'Agoa, le Sommet Afrique-Israël et la conférence ministérielle de la Francophonie.

Sur le plan politique et financier, l'ambassadeur a cité le récent accord de financement conclu avec le Fonds monétaire international (FMI) et l'appui conséquent apporté par la Banque mondiale.

Des engagements qui illustrent la confiance de ces deux institutions dans l'économie togolaise. Mais, a rappelé M. Madjoulba, le Togo a besoin de tous les soutiens pour réussir, y compris, bien sûr, celui de la Diaspora.

'Toutes actions ont été possibles non seulement par l'équation personnelle du président Faure Gnassingbé, mais aussi des appuis, soutiens et accompagnements multiformes de vos Etats et organisations respectifs, parce que convaincus des réformes et de la bonne gouvernance orientées vers le développement du Togo', a-t-il déclaré.

L'ambassadeur du Togo a conclu son discours en remerciant le chef de l'Etat français et son gouvernement 'pour l'hospitalité légendaire que nous offre ce beau et aimable pays pour nous permettre de mener à bien toutes nos activités et saluer l'amitié entre la France et le Togo ainsi que la coopération Internationale'.