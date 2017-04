C'est la ministre Anne Désirée Ouloto que la direction du Rassemblement des républicains (Rdr) a désigné pour présider le pré-congrès dans la région de Gbêkê.

Au cours de la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu ce samedi 29 avril, à la maison des jeunes de Koko, elle avait à ses côtés Amadou Soumahoro, secrétaire général par intérim du Rdr.

Devant des militants survoltés, la présidente du pré-congrès, Anne Désirée Ouloto a dit son attachement en la personne du Président de la République Alassane Ouattara et à sa politique de développement. « J'aime trop le Rdr », a-t-elle lancé.

Et de dire toute sa reconnaissance aux militants de la région de Gbêkê et singulièrement ceux de Bouaké qui ont apporté une contribution signification à l'élection d'Alassane Ouattara en 2010 et à sa réélection en 2015.

« C'est grâce à vous militants de Gbêkê que le Président de la République a été porté à la tête de la Côte d'Ivoire », a-t-elle indiqué.

Quant au secrétaire général par intérim du Rdr, tout en invitant les militants à s'inscrire dans les différentes commissions et à prendre une part active au déroulement des travaux, il les a invités à continuer de soutenir le Chef de l'État.

« Lorsque le Président de la République arrivait à la tête de la Côte d'ivoire, le pays était en lambeau. Il fallait le rebâtir. C'est ce que le Président par son génie, son charisme, a réussi à faire. La Côte d'ivoire n'est plus celle de 2010 », a-t-il rappelé.

Les travaux proprement dit ont lieu au centre culturel Jacques Aka. Les militants venus nombreux, se sont inscrits dans les six commissions que sont « le processus électoral », « les finances et mobilisation des ressources », « la communication », « la politique générale », « le statut et règlement » et enfin « la vie et fonctionnement du parti ».

Les travaux se poursuivront jusqu'au dimanche 30 avril avec la lecture et l'adoption des rapports des commissions.