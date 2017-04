Madagascar: Fermeture d'écoles coraniques - Les musulmans invitent Paul Rabary à un face à face

On n'a jamais rencontré des violences pareilles à l'endroit des religieux et des religieuses catholiques que durant ce régime », a fait remarqué l'un des conférenciers.

En effet, d'après les allégations du ministre, les écoles concernées inculqueraient cinq heures de cours de Coran par semaine. Et lui de poursuivre que « les écoles religieuses n'existent pas à Madagascar, mais si l'on veut devenir prêtre, il faut intégrer une école séminariste et non un établissement scolaire ».

« Evitez de faire l'amalgame entre enseignement général et Religion », lit-t-on tout juste au premier point de leur communiqué. Mais ce n'est pas tout. Ils appellent Paul Rabary à « ne pas s'enfermer dans une dimension sectaire et ségrégationniste en tant qu'homme d'Etat malgache ».

