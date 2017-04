Togo: Fabre n'a pas perdu sa foi en l'Alternance politique

Ouvert depuis vendredi, le Colloque du CAP 2015 sur l'Alternance politique en Afrique a laissé tomber ses rideaux ce samedi à Lomé.

Sur trois invités, deux ont répondu au rendez-vous de ce regroupement de partis politiques. Il s'agit du Professeur Albert Bourgi et du Franco-béninois, Francis Kpatindé.

On retient de l'adresse du Chef de file de l'opposition togolaise et candidat de CAP 2015 à la dernière présidentielle au Togo, Jean-Pierre Fabre, à l'ouverture des travaux, qu'il est convaincu que ce 2ème colloque devra apporter des solutions à la situation que traverse le Togo et que l'alternance politique est pleinement garantie dès lors que le système politique repose sur un socle de valeurs éthiques républicains qui privilégient le respect de la Constitution et des lois en vigueur dans le pays.

Aussi précise-t-il que « la limitation de mandats dans les pays africains devient ainsi un impératif capital pour le libre jeu de l'alternance politique et pour l'approfondissement de la démocratie.

La quête des peuples africains pour le changement démocratique, l'alternance politique et l'instauration d'un Etat de droit respectueux des droits et libertés des citoyens demeurent le fil conducteur de la réédition de notre colloque sur le thème de l'alternance politique en Afrique ».

Plusieurs thèmes ont été débattus au cours des deux jours de travaux. Entre autres thèmes, on retient le « libre accès aux medias et égalité des chances pendant les compétitions électorales en Afrique, la « contribution des confessions religieuses dans le processus de démocratisation du Continent africain », « la Communauté internationale et l'alternance politique en Afrique » puis « Rôle et responsabilité des élites africaines dans la démocratisation du Continent africain ».