Togo: Championnats Universitaires - La FASEG vainqueur en foot, tous les résultats

Démarrés le 22 mars dernier, les championnats universitaires ont pris fin ce vendredi avec les finales disputées dans toutes les disciplines au programme de cette édition.

Une dizaine de finales ont eu lieu notamment en football, basketball, Volleyball, athlétismes, Handball, Tennis, tennis de table, Taekwondo et danses sportives.

La finale qui a retenu plus l'attention, c'est bien en football. Elle a opposé la FASEG (Faculté de Science Economique et de Gestion) à l'INJS (Institut National de la Jeunesse et des Sports).

Les deux équipes ont produit un jeu assez moyen mais ne sont pas parvenues à marquer lors du temps réglementaire.

Elles seront départagées à l'issue des 90 minutes par les tirs au but. Et c'est les Economistes et gestionnaires qui ont remporté le trophée après la deuxième série de tirs au but 4-3.

A la mi-temps de la finale de football, les course hommes-Dames en 800 mètres et une course masculine en 100m ont eu lieu.

Chez les Dames (800 m), Atchade Abla de l'INJS est vainqueur en terminant la course avec un chrono de 2 min 25. Elle devance Kayo-Fawi Abidé de la Faculté des Sciences (2 min 32) et Yovo Adjovi de l'INJS (2 min 35)

Dans le tableau des Hommes (800m) ,Kakomissa Midaouna de l'INJS franchit premièrement la ligne d'arrivée après 2 min 02. Il devance Allassani Aboudoulaye de l'INJS (2 min 03) et Bafaï Damien de la FDS ( 2 min 04).

En 100 m Homme, c'est Gabiam Ayikoé qui a remporté la finale après une course de 11 min 1 sec et il devance Anata Patrice de la FSHS (11 sec 1) et Assiki Assossina DE L'INJS ( 11 sec 09).