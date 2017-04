Cote d'Ivoire: Bingerville - Le ministre d'État entérine le pouvoir des Dougbo à Brègbo

Après les avoir félicités pour la reconnaissance des actions de développement dont ils ont bénéficié de la part de l'État, il a rappelé que cette sympathique cérémonie est l'aboutissement de la médiation effectuée par ses collaborateurs, en l'occurrence Diakité Sidiki et Anoh Béda Oswald respectivement préfet de région des lagunes et sous-préfet de la circonscription.

C'est dans ce contexte que le ministre qu'ils ont fait membre de la génération Dougbo-Agban et notable sous le nom de Djamo Mobio, a promis intervenir auprès d'Alassane Ouattara pour qu'en plus des 5,5 kilomètres de bitume, Brègbo et les autres villages de la zone bénéficient du bitumage de l'axe Bingerville-Eloka qui les relie.

