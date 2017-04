Congo-Kinshasa: La phase de groupes de la Coupe du Congo démarre en mi-mai

La phase de poules de la 53è édition de la Coupe du Congo de football démarre, le 16 mai prochain, dans trois sites différents, à savoir: Kikwit (Kwilu), Kolwezi (Lualaba) et Kindu (Maniema).

La Fédération congolaise de football (FECOFA) a procédé, samedi 29 avril à Kinshasa, au tirage au sort de la phase de poules de cette compétition.

Dans le site de Kikwit est composé des groupes A et B. Le premier est composé de l'AC Rangers, DCMP/Bumba, As Vutuka et FC Renaissance (détenteur du trophée). Le second aura: As Dragons, RCK et FC MK.

Le site de Kolwezi compte également deux groupes. Dans le premier, il y aura US Panda et As Malole tandis que dans le second, il y aura trois clubs à savoir: FC Simba, FC Océan Pacifique et FC Lupopo.

Le dernier poules est celui de Kindu. Il compte un seul groupe avec les clubs comme As Maniema, Fc Kasindi, As Maika.

La Ligue provinciale de football de l'ex-Province Orientale n'ayant pas encore terminé sa phase préliminaire, son représentant sera logé dans le groupe A du site de Kindu.

Le vainqueur de la Coupe du Congo accompagnera le troisième de la LINAFOOT, en Coupe de la Confédération de la CAF.