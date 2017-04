Ile Maurice: Les routes de tous les dangers

De Sorèze à Mare-d'Albert, en passant par Piton, la route a été meurtrière en ce mois d'avril. Un audit des routes vient d'être annoncé par les autorités. Quelles sont les zones à risque ? La police en a identifié 106.

Les zones de danger

Le Nord.

Dix-neuf zones ont été décrétées à risque, soit les routes de Vale, Pamplemousses, Calebasses, Bois-Marchand, d'Épinay, Ilot, la route de Piton et le rond-point de Mapou, la route de Goodlands, le chemin Vingt-Pieds, la route principale de Triolet, Ville-Bague, Mount, le bypass de Triolet, le bypass de Goodlands, Rivière-du-Rempart, Azuri à Roches-Noires, Belle -Vue, la route de Balaclava, du rond-point de Forbach au bypass de Goodlands.

Le Sud.

Dix-neuf régions ont été répertoriées dans le Sud, notamment la section située sous le «flyover» à Midlands, le «wireless» avant le rondpoint, le tronçon de Rose-Belle situé en dessous du «flyover», New-Grove sous le pont de Gros-Bois, Mare-d'Albert à proximité de Basalt.

Sont aussi considérés les sites comme Union-Park, Balisson à Rose-Belle, Ramplemoirt à Mare-d'Albert, Plaine-Magnien, Beau-Climat, la route de Savanne et Rivière-du-Poste, Britannia, Chemin-Grenier, PleinBois-Malakoff, Trois-Boutiques, Grand-Bois, la route côtière de Riambel, Rivière-des-Créoles et Bambous-Virieux.

L'Est.

Les 14 régions recensées dans cette partie de l'île comprennent le nouveau tronçon de Sorèze, la route royale d'Alma, Melrose et Montagne-Blanche, la route Higginson à St-Julien-d'Hotman, la route royale de Constance, celle de Mare-d'Australia, la route côtière de BelleMare, la route royale d'Écroignard et de Bel-Air-Rivière-Sèche, la route royale de Bras-d'Eau à Poste-La-Fayette, la route royale de Trou-d'EauDouce à proximité du Touessrock, Lesur-Sébastopol, le rond-point de Belle-Rive, la jonction de l'Unité à Camp-de-Masque et Riche-Fond.

L'Ouest.

On y trouve 17 sites sur la liste dont l'autoroute M1 vers la région de Trianon, la M3 à proximité de la salle de conférence de Trianon, la M1 à Pellegrin et à Réduit vers le pont Mattar. La route principale de Coromandel est également ciblée ainsi que Beaux-Songes et Montée-Bol. Mais aussi les régions de Cascavelle et Casela, Yemen, Tamarin, Bambous, Phoenix et Beaux-Songes Road, Flic-en-Flac à proximité du domaine Anna, la rue Vandermeersch à Rose-Hill, la route royale à côté de Gamma Civic à Coromandel, la Beaux-Songes Link Road, La Chaumière Road et Bambous de même que la St-Martin Road et Mont-Roches.

Le centre.

Dix-sept zones ont été identifiées, en l'occurrence la M1 au niveau de Midlands et la M1 vers Highlands, le rondpoint de Camp Fouquereaux, de Dowlut, de Pont-Fer, la jonction de Sivananda et Sadally, Malartic à Curepipe, Forest-Side et 16ème Mile, Sivananda et Floréal, Glen-Park, Diolle, Mare-aux-Vacoas, St-Paul, Mesnil, La Caverne et Moderne, la jonction de la Caverne à la route de Phoenix et celle de La Brasserie jusqu'à l'hôpital de Candos.

Port-Louis Nord et Sud.

Ces deux régions cumulent 20 sites. Pour la partie nord de la capitale, les neuf zones dangereuses incluent la route Militaire, le rond-point du Quai D, la zone située près des feux de signalisation de Trou-Fanfaron, la rue Farquhar, le Foot Bridge de Roche-Bois, Riche-Terre et la Link Road de Baie-du-Tombeau, la route des Pamplemousses, la route Nicolay et la jonction de Vallée-des-Prêtres et de la route des Pamplemousses. Quant aux 11 sites classés dangereux à Port-Louis-Sud, on trouve la rue Brabant, Caudan, la zone des feux de signalisation de Bell-Village et celle de Grande-Rivière-Nord-Ouest, le flyover de Ménagerie, les routes de Victoria et Sorèze, le passage de Grewals, le Old Pailles Road, la région du centre récréatif de Pointe-auxSables et la route côtière de Terrasson

En chiffre

D'après la police, 42 accidents de la route ont été recensés de janvier au 16 avril 2017

Parmi eux, 13 collisions sont survenues dans le Nord ; cinq à Port-Louis; sept à l'Est ; trois dans l'Ouest ; cinq dans le centre et neuf dans le Sud.

132 accidents routiers se sont produits en 2016, faisant 144 victimes

127 accidents routiers ont été enregistrés en 2015 avec 135 victimes