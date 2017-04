Somone : Révolution dans le peloton et changement de porteur du maillot jaune ! Tels sont les deux faits majeurs qui ont sanctionné la 7e étape du Tour cycliste du Sénégal. Une avant-dernière étape longue de 142 km et qui a vu la seconde victoire d'étape du Belge Legley Mahias du Royal Vélo Club d'Ottignie qui a bouclé la distance en 3h16'58. Tandis que l'Algérien Mansouri Islam du Vélo Club Sovac enfilait le maillot jaune au détriment de son coéquipier Bouzidi Mohamed.

Donc les faits majeurs de cette journée de course qui s'est disputée entre la Somone, le Plateau de Diass et Ngaparou ont été d'abord la révolution lancée par les seconds couteaux qui étaient restés jusqu'ici discrets et qui se sont subitement réveillés pour signaler qu'ils étaient bien là dans la course.

Conséquence, non seulement le Belge Legley Mathias a confirmé avec une seconde victoire d'étape, mais de nouvelles têtes sont apparues dans le top 5 comme le Français Clain Médéric du Club de la Défense et le Britannique Renwick Wilson du Vélo Schils Interbike.

Une révolution qui en a entrainé une autre puisque le maillot jaune qui semblait être réservé à l'Algérien du Vélo Club Sovac, Bouzidi Mohamed, a aussi changé de porteur. Mais là c'est un moindre mal puisque le nouveau maillot jaune (Mansouri Islam) et l'ancien appartiennent au même club algérien.

Un bouleversement dont a bien profité aussi le Français Clain Médéric qui s'est glissé à la deuxième place.

Le coureur du Club de la Défense a d'ailleurs fait un coup double car le même jour il se classait également 2e de la course d'étape. Et pourrait même menacer le nouveau maillot jaune aujourd'hui.

C'est le seul coureur d'ailleurs qui a apporté ce chamboulement et dont a fait les frais Bouzidi Mohamed qui se retrouve maintenant 6e au général et 18e à l'étape d'hier. Mais cette 7e étape n'a pas été sans conséquences pour certains coureurs dont cinq ont abandonné (3 Sénégalais, un Congolais et un Hollandais) et un sixième mis hors course (un Algérien).

Classement de l'étape. Distance : 150 km ; moyenne : 45,693 km/h : 1er : Legley Mathias (Royal Vélo Club Ottignie/Belgique) : 3h16'58 ; 2e : Clain Médéric (Club de la Défense/France) : Mt ; 3e : Renwick Wilson (Vélo Schils Interbike/Grande Bretagne) : 3h18'40 ; 4e : Carstensen Lucas (Embrace The World Cycling (Allemagne) : 3h19'09 ; 5e : Chopier Loïc (Vc Chartrain/France) : Mt

Classement général (Maillot Jaune). Distance : 976,8 km; moyenne : 41,983 km/h : 1er : Mansouri Islam (Vélo Club Sovac/Algérie) : 23h23'37 ; 2e : Clain Médéric (Club de la Défense/France) : 23h24'26 ; 3e : Carstensen Lucas (Embrace The World Cycling/Allemagne) : 23h25'26 ; 4e : Nouisri Ali (Royal Vélo Club Ottignie/Belgique) : 23h25'31 ; 5e : Hellmann Julian (Embrace The World Cycling/Allemagne) : 23h26'27

Bécaye Traoré revient de loin

Somone : Largué lors de la 6e étape Kaolack-Joal, le coureur sénégalais Bécaye Traoré s'est bien repris hier au cours de la 7e qui s'est disputée en boucle entre la Somone, le Plateau de Diass et Ngaparou.

Car de 34e, le porte étendard du cyclisme sénégalais est revenu fort pour terminer à la 10e place. Une place honorable pour le capitaine de l'équipe du Sénégal qui figure ainsi pour la première fois dans le top 10 depuis le début de cette 16e édition.

Au classement général aussi, il occupe le même rang, alors que la veille il était 17e. Ses coéquipiers cependant sont loin de connaitre le même regain de forme car malgré une chaine cassée, Bécaye a dû puiser dans ses dernières ressources, faire le forcing pour bien figurer dans le classement.

Les autres coureurs sénégalais ne sont pas mieux lotis car Baye Mor Diop, Moussa Ndiaye, Ali Sidy Thiam, Omar Guéye et Pape Ngor Ibrahima Ngom étaient loin dans le classement ; entre le 28 et le 41e rang.

Victoire d'étape : Les Allemands sont les plus efficaces

Somone : La particularité de cette 16e édition est qu'elle est dominée par le club allemand d'Embrace The World Cycling qui totalise trois victoires d'étape (1ere, 5e et 6eétapes) contre deux à Royal Vélo Club Ottignie de Belgique (3e et 7e étapes), une à Vélo Club Sovac d'Algérie (2e étape) et une au Club de la Défense de France (4e étape). Et c'est l'Allemand Carstensen Lucas et le Belge Legley Mathias qui se taillent la part du lion avec chacun deux victoires d'étape à titre personnel.

Au classement général par contre, la palme revient aux Algériens du Vélo Club Sovac qui, hormis le jaune de la 1ere étape qui est allé à l'Allemand Carstensen Lucas, ont toujours porté le célèbre maillot par Bouzidi Mohamed. Et depuis hier par hier avec Mansouri Islam.

Au niveau des jeunes, c'est aussi Mansouri Islam qui tient le haut du pavé avec presque deux minutes d'avance sur Carsyensen Lucas. Au classement par équipes, Royal Vélo Club Ottignie de Belgique avec sa sélection cosmopolite devance largement ses adversaires.

L'équipe allemande a, en effet, plus de 12 minutes d'écart sur ses autres poursuivants. Enfin dans le classement par points, c'est l'Allemand Carstensen Lucas qui totalise 179 points ; son suivant immédiat le français Clain Médéric (Club de la Défense) pointe avec 50 points de moins (129).

L'étape du jour : Circuit fermé à Dakar sur la Corniche ouest

La 16e édition du Tour cycliste international du Sénégal sera bouclée ce matin à Dakar avec la 8e et dernière étape.

Ce sera en circuit fermé, le second après celui de Thiès, sur la Corniche ouest de Dakar. 91 km au total, la seconde étape la moins longue après celle de Thiès.

Le départ sera donné devant le Parcours Sportif à 10h avec 7 tours de 13 km chacun. Et trois sprints intermédiaires aux 2e, 4e et 6e tours.