Cameroun: Un bateau hôpital américain pour soigner gratuitement 6000 malades en 10 mois

Voilà donc qu'avec cette offre sanitaire humanitaire que fait le gratuitement le gouvernement aux populations, il suffit seulement de se rendre dans un hôpital de district, se faire diagnostiquer jusqu'au 15 mai date butoir, et attendre sereinement de savoir si on est éligible.

« Les interventions, le séjour des patients et leur convalescence seront pris en charge dans leur globalité par le gouvernement camerounais », a fermement précisé Issa Tchiroma Bakary le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement qui a fait la déclaration liminaire de la conférence de presse, avant de laisser ses collègues répondre aux questions techniques des journalistes.

Pendant 10 mois, ils se chargeront des pathologies rares nécessitant des interventions lourdes et délicates. Sont ainsi retenues, des chirurgies maxillo-faciale, plastique et reconstructive, orthopédique, fistule obstétricale, générale, ophtalmique.

Face à la presse hier vendredi 28 avril 2017, quatre membres du gouvernement : André Mama Fouda de la Santé publique, Irène Pauline Nguené des Affaires sociales, Marie-Thérèse Abena Ondoa de la Promotion de la Femme et de la Famille, et Issa Tchiroma Bakary de la Communication.

