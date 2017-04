Le ministre de la Culture et de la Communication a pris part, jeudi 27 avril, à la conférence internationale sur le droit de suite et le marché de l'art. C'était en présence du directeur général Francis Gurry, directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi), d'artistes, d'experts du droit d'auteur, des représentants des États membres qui ont bien voulu accepter la proposition du Sénégal et du Congo de tenir cette conférence internationale sur le droit de suite.

Dans son allocution, le ministre de la Culture et de la Communication a indiqué que ce geste des États membres traduit la volonté commune de trouver les solutions les meilleures pour la protection des droits des créateurs. Il s'est réjoui de la présence à cette rencontre du directeur général de l'Ompi.

« Votre présence est la preuve que vous voulez établir des partenariats fructueux entre créateurs, États membres et l'Ompi pour aboutir à des initiatives permettant de concrétiser nos aspirations communes » a dit Mbagnick Ndiaye.

Il a tenu à féliciter la Confédération internationale des sociétés d'auteur, la Cisac qui a entamé une campagne internationale pour la reconnaissance du droit de suite et n'a de cesse de renforcer la solidarité entre les artistes du monde entier.

En atteste, la politique d'accompagnement des créateurs pour la mise en place du droit de suite, notamment à travers les actions de l'Association des droits des artistes graphiques et plastiques.

Mbagnick Ndiaye a rappelé l'origine du droit de suite en évoquant le fameux tableau « Angélus », de Millet, payé 1.200 francs à l'artiste, et finalement adjugé pour un million de francs de l'époque. Cela se passe en 1920 en France.

Le ministre de la Culture a salué l'importance et les nombreux avantages du droit de suite pour les créateurs. En effet, le droit de suite cherche à rétablir un équilibre entre la situation économique des auteurs d'œuvres d'art graphiques et plastiques et celle des autres créateurs qui, eux, tirent profit des exploitations successives de leurs œuvres.

En outre, il permet aux créateurs de recevoir une compensation de la part de ceux qui gagnent de l'argent des reventes de leurs œuvres. Mbagnick Ndiaye a exprimé sa satisfaction sur la présence de plus en plus des œuvres des artistes africains sur le marché mondial même si le succès escompté sur le plan commercial n'est pas encore atteint. C'est tout le mérite du droit de suite dont l'objectif est de rétablir les équilibres.

Au nom du Sénégal, le ministre de la Culture a réitéré l'engagement de notre pays à donner vie à la Déclaration de Dakar de novembre 2015 sur le droit de suite par la promotion de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, devenue le rendez-vous incontournable du marché de l'art.

A ce propos, le Sénégal se réjouit d'avance d'accueillir le prochain congrès du Conseil international des créateurs des arts graphiques, plastiques et photographiques lors de la Biennale 2018.