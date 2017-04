Congo-Kinshasa: Division 1/Play-Off - Renaissance du Congo bat Sanga Balende, Mazembe soumet Don Bosco

Le jeune buteur Ben Malango du TP Mazembe a été auteur d'un doublé (44e et 68e minute). Et Meschak Elia (64e minute) a lui aussi été buteur pour les Corbeaux, alors que le Ghanéen Gladson Awako a inscrit les deux buts des Salésiens de Lubumbashi en deuxième période, battus au terme d'un duel fratricide fort disputé.

À la fin de la première période, Renaissance du Congo menait par deux buts à zéro. Et Kaly Kalindula a inscrit le troisième but du club orange de Kinshasa à la 57e minute.

Le play-Off de la 22e édition de la Division 1 est très disputée en cette phase aller. Et le FC Renaissance du Congo, créé en 2014, ne cesse de faire son trou. Après avoir contraint le TP Mazembe au résultat d'égalité d'un but partout, le club orange a battu, pour la première fois de son histoire, Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji. Alors que Mazembe a battu, dans un match de fratrie, le CS Don Bosco.

