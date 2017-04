« L'histoire retiendra que Sédhiou s'est ressuscitée avec l'avènement du président Macky Sall. Nous savions que la réduction de la fracture sociale est le seul message qui retient son attention et cette visite s'inscrit dans cette logique, contrairement aux opposants avec leurs déclarations fracassantes, qui étaient pourtant bien aux commandes depuis des années », a souligné le maire devant une population acquise à sa cause.

De 2012 à 2016, nous sommes passés de 40 à 49 forages, dont 16 en cours de finition, 24 en projection, dont 22 avec le Pudc et 2 avec l'Usaid. On passera alors de 40 à 89 forages », a indiqué le maire, saluant ainsi le travail réalisé par l'Office des forages ruraux (Ofor).

En plus de ces travaux de drainage des eaux pluviales, l'Onas (Office national de l'assainissement du Sénégal) a déjà entamé des études d'actualisation du Plan directeur d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de Sédhiou grâce à une subvention de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique (Badea).

« D'un coût de 1,3 milliard de FCfa, ce projet va permettre la réalisation d'environ 5 km de canaux de drainage des eaux pluviales et ainsi contribuer à protéger les populations contre les inondations, faciliter la mobilité urbaine et sécuriser le cimetière des eaux de pluies », a-t-il déclaré.

Car depuis longtemps, Sédhiou est confrontée non pas aux inondations, mais plutôt aux ravinements créés partout dans la ville par les eaux de ruissellement. Dès lors, les populations étaient confrontées à des accidents, à la destruction des infrastructures et de leur cadre de vie et surtout à la profanation des cimetières.

