Notons que cette visite du ministre s'est déroulée en deux temps, la réunion avec les familles Sabi Kakata et Tchimbono Mbono-Kayes, propriétaires des terres Banga Kayo et la visite des installations pétrolières.

«L'enquête préalable va commencer au début du mois de mai et prendra le temps qu'il faudra, notre équipe départementale des affaires foncières est là pour sécuriser tout ce qui doit être fait ici, en faisant la délimitation possible et nécessaire », a dit le ministre des Affaires foncières et du Domaine public.

C'est dans ce sens que Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou s'est rendu sur le terrain afin de permettre à son équipe de faire la délimitation possible et nécessaire, mais également de procéder à une enquête préalable avant que soit lancée toute opération de déguerpissement.

Le ministre des Affaires foncières et du Domaine public, Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou, a effectué le 27 mai une descente à Tchiamba Nzassi pour sensibiliser la population riveraine et créer les conditions de sécurisation pouvant permettre à la société Wing Wah, opératrice du champ pétrolier de Banga Kayo, de poursuivre ses activités avant l'opération de déguerpissement de la population riveraine.

