Pour remplir sa tâche convenablement, la régie a pris également possession des engins (plus de 36 camions multi-bennes etc.) et même du personnel. Quant au financement des opérations sur le terrain, il est assuré par l'Hôtel de ville de Kinshasa.

Il s'agit d'une commune urbano-rurale tournée essentiellement dans les activités agricoles et de pêche. Au regard des chiffres réalisés, la RTPK a réussi à maintenir un certain rythme d'évacuation même si Kinshasa est loin d'être une ville propre.

La Régie d'assainissement et des travaux publics de Kinshasa (RTPK) a atteint ce volume historique en décembre 2016, une période marquée par les festivités de fin d'année. Quelques mois plus tôt, en janvier de la même année, la ville a évacué seulement 13 000 m³ d'ordures ménagères.

