Afrique Centrale: BDEAC - Le financement destiné au secteur privé sera revu à la hausse

Pour contribuer au bien-être des populations de la sous-région, la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale (BDEAC) estime nécessaire d'augmenter le financement des projets créateurs de richesses et d'emplois. Les secteurs prioritaires sont : l'agriculture et l'agro-industrie ; la pêche, la pisciculture et l'élevage.

« Les projets à financer seront retenus, après une sélection rigoureuse, en privilégiant les projets à forte intensité de main d'œuvre, ceci dans le respect des normes environnementales », a indiqué le président de la BDEAC, Fortuno Ofa Mbo Nchama, le 28 avril à Brazzaville, lors de la présentation des axes stratégiques permettant à la BDEAC de renforcer sa gouvernance durant les cinq prochaines années (2017-2021).

« Le développement de ces secteurs prioritaires suppose que les éventuelles contraintes telles que la construction des infrastructures routières pour relier les bassins de production aux marchés, l'eau pour l'irrigation et l'énergie en vue d'assurer la transformation ou la conservation puissent », a déclaré le président de la banque.

Selon ce dernier, la BDEAC devra aussi innover en élargissant ses outils d'interventions en faveur des PME et PMI, notamment le rachat des titres publics issus de la titrisation des créances détenues par les Etats.

La Banque fera preuve d'actions prospectives et de dynamisme pour l'identification et la prospection afin de trouver des niches d'opportunité auprès des PME/PMI installées dans les différents pays de la sous-région, et leur apporter l'assistance nécessaire à la restructuration de leur projet.

S'agissant de la mobilisation des ressources, les projets de la banque seront effectués de manière à respecter l'équilibre du ratio ressources et engagements. La BDEAC va s'engager dans la promotion de l'économie verte.

Par conséquent, ses actions pour une adaptation des finances vertes seront amplifiées auprès des partenaires multilatéraux de référence.

A propos des ressources humaines et des moyens généraux de la Banque, les actions seront mises en œuvre afin d'améliorer la bonne gouvernance, l'équité, la transparence et l'objectivité dans la gestion du capital humain.

Pour une meilleure visibilité de l'institution ainsi que de son plan stratégique 2017-2021, des actions multiformes de communication seront menées dans l'espace communautaire.