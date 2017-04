Sénégal: Une association recycle les pneus usés pour fabriquer des bancs

"Nous avons voulu apporter notre contribution à l'Etat du Sénégal qui, à mon avis, n'a pas trouvé le remède contre les déchets plastiques", a dit M. Sarr, ajoutant que "la présidente de notre association, Chantal Dumas, a payé, de 2012 à maintenant, la formation de six Sénégalais aux techniques de fabrication de ce banc qui peut durer entre 60 et 70 ans".

Selon lui, la démarche menée par "Terre et culture solidaires" vient en appoint à celle des autorités sénégalaises qui interdisent depuis plus d'un an l'usage du sachet plastique à faible micronage.

Selon Ibrahima Sarr, les enseignants et les parents d'élèves participent à la fabrication de ces bancs, fruits d'une initiative que les responsables de l'association veulent étendre aux écoles des communes de Diofior, Tattaguine, Loul Sessène et Niakhar, situées toutes dans le département de Fatick (centre), puis aux autres régions du pays.

