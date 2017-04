Sénégal: Economie numérique à Kolda - Mary Teuw Niane mise sur l'ENO de la région

Les travaux des infrastructures universitaires doivent être réalisés dans les délais prévus, d'autant plus que l'Etat du Sénégal perd 20 milliards de francs CFA par an en orientant des étudiants dans des établissements privés, a souligné M. Niane.

Aussi a-t-il demandé aux responsables de la Sénégalaise des eaux et de la Société nationale d'électricité du Sénégal de préparer les branchements aux réseaux hydraulique et électrique du centre délocalisé à Kolda de l'Université Assane-Seck.

M. Niane a estimé que l'entreprise chargée des travaux de ce centre a accusé du retard, ce qui l'a poussé à demander aux responsables de l'Agence de la construction des bâtiments et édifices publics, présents à ses côtés, de veiller à ce que l'ouvrage soit entièrement réalisé et livré avant la prochaine rentrée universitaire.

"Le pari, c'est de savoir lequel des ENO de Kolda et de Louga sera réceptionné le premier. Le premier à être livré sera inauguré" par le chef de l'Etat, a-t-il dit aux responsables de l'entreprise chargée de la construction de l'Espace numérique ouvert de Kolda pour, semble-t-il, les encourager à terminer les travaux le plus vite possible.

L'Espace numérique ouvert (ENO) de Kolda (sud), dont le chantier est en phase de finition, va renforcer les potentialités de cette région en matière d'économie numérique et servir d'espace de travail aux étudiants, a assuré le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.