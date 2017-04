Cameroun: Je reviens de Bamenda - Le calvaire de la route

Toutefois, Julius est encore informé qu une convention a été paraphée la semaine dernière (plus de 112 milliards : Ndlr) entre l'Etat du Cameroun et les américains, un pan des ressources visant à réaliser l'important projet de construction de cet axe routier.

Nous avons aussi compris pourquoi il s'est arrêté à Babadjou, et a fait augmenter de l'aire dans toutes les 4 roues, sans oublier les 2 autres roues de sécurité, au cas où. Des gens qui l'apprécient énormément, témoignent même qu'il est le « best driver ».

En freinant brusquement et en manœuvrant pour esquiver le trou béant, la panique s'emparait des passagers qui sont restés éveillés jusqu'à l'arrêt complet du car de 19 places. Dès ce moment, nous avons tous compris pourquoi Julius, un des chauffeurs les plus anciens de la ligne, ne joue pas avec sa ceinture de sécurité.

Un peu plus du temps que mettrait un car de transport en commun parti de Ndikiniméki et arrivé à Yaoundé.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.