Congo-Brazzaville: Eau potable - Culpac et investisseurs humanitaires belges en projet en faveur des zones rurales congolaises

Élevé au rang de ministre universel de la paix par le Conseil universel pour la paix des nations et des continents (Culpac), le prophète Dominique Khonde Mpolo de l'Église Liloba revient d'une tournée fructueuse en Europe.

Le secrétaire général du Culpac, Daniel Santu Biko, qui a pris part à cette tournée a fait la restitution de ce périple européen du ministre universel de la paix, le vendredi 28 avril, à la Cité de la paix, siège du Culpac à Kinshasa.

L'on retient que Dominique Khonde a rencontré Luc Foubert, représentant du groupe des investisseurs humanitaires belges pour la paix afin de préparer la deuxième « rencontre humanitaire pour le développement ».

Cet évènement va se dérouler à Kinshasa dans un avenir proche et sera placé sous le signe de la solidarité internationale, dans l'optique du rapprochement des peuples belge-congolais sur des projets sociaux de bienfaisance, et également en vue de renforcer la paix civile entre les deux nations qui ont une longue histoire commune, dans le cadre du programme Banque humanitaire du Culpac.

La première rencontre humanitaire pour le développement a eu lieu le 22 mars à la salle Beethoven de Regus International Union Européenne située au rond-point Schuman à Bruxelles, représentation du Culpac dans la capitale belge. Si la date du 22 mars rappelle les attentats de Bruxelles 2016, cette date est aussi celle de la commémoration de la journée mondiale de l'eau.

Aussi les participants ont-ils rendu un hommage aux victimes des attaques terroristes à Bruxelles en 2016. L'objectif de cette première rencontre organisée par le Culpac a été la mise en place d'un noyau de recherche des investisseurs humanitaires belges et congolais pour la paix, pour la concrétisation des projets communautaires dans le domaine d'eau potable au profit des zones péri-urbaines, rurales et des villages en RDC.

« Le projet vise aussi des peuples belges et congolais pour des jumelages des communes, quartiers, écoles, des associations sportives, culturelles et humanitaires entre les deux pays pour promouvoir le développement par l'éducation, la santé, l'agriculture ainsi que les micro-crédits suivant le programme susmentionné du Culpac de la Banque humanitaire pour la paix », a affirmé le secrétaire général Daniel Santu Biku.

Au cours de cette première rencontre à Bruxelles, Dominique Khonde avait d'abord exprimé sa compassion à l'endroit des familles touchées par les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles.

« Quand l'amour s'éloigne de plus en plus dans le cœur de l'homme pour son semblable par l'intolérance, le racisme et diverses discriminations, la paix humaine est menacée et s'effrite petit à petit », déclarait-il.

Et d'indiquer : « Je me réjouis sincèrement, car le jour de mon intronisation en tant que 'Sa Grandeur ministre universel pour la paix, le groupe des investisseurs humanitaires belges, présents le 4 juin 2016 à cette journée internationale de la paix pour tous avait mis un accent particulier sur des projets d'eau potable dans différentes contrées en RDC.

Cela nécessite la volonté, les efforts et sacrifice ainsi que la patience pour sa concrétisation et c'est très important car l'eau, c'est la vie et la paix ».

Et il avait encouragé les protagonistes de ce projet d'aller de l'avant pour cet engagement qui réunira davantage la Belgique et la RDC.

Représentant des investisseurs humanitaires belges pour la paix, Luc Foubert notait dans son mot lors de cette première rencontre que la visite du ministre de la paix du Culpac à Bruxelles marquait son soutien aux peuples qui ont souffert des attentats de Bruxelles et mettait à l'honneur la paix, sans laquelle les peuples de Belgique auront à subir d'autres attaques.

À propos de la journée mondiale de l'eau, Luc Foubert faisait un constat amer : « Chaque année, des millions d'êtres humains meurent pour ne pas avoir eu accès à l'eau potable.

Chaque année, plus de 4,5 millions d'enfants, soit un enfant décède toutes les 7 secondes ! Chaque année, des millions d'autres enfants ne sont pas scolarisés en raison du fait qu'ils passent entre 4 et 6 heures par jour pour aller chercher de l'eau potable (rapport de l'OMS)».

Et la non-scolarisation provoque la non-éducation qui risque de provoquer l'exclusion. Et l'exclusion provoque des réactions, des rébellions qui peuvent aller jusqu'à la violence, jusqu'aux attentats comme ceux de Bruxelles.

Selon Luc Foubert, il faut « la paix par l'intégration, l'intégration par l'éducation, l'éducation par la scolarisation, la scolarisation notamment par la libération des enfants des tâches qu'ils ne devraient pas remplir ».

Pour lui, le problème de l'accès à l'eau potable est crucial, et l'on ne peut pas attendre des gouvernements plus qu'ils peuvent donner, ou des organisations internationales telle la Banque mondiale un accord sur des aides qui se concrétiserait dans deux ans minimum alors que 9 millions d'enfants seraient déjà morts.

« Nous ne pouvons attendre. Unissons nos efforts pour la paix. La paix passe par l'éducation. L'éducation passe par la scolarisation.

La scolarisation passe par l'accès à l'eau potable pour tous. La paix passe par l'accès à l'eau potable. Luttons ensemble pour la paix. L'accès à l'eau potable est un droit pour tous », concluait-il.

Ayant assisté à la première rencontre, Aurélie Vandeputte, émissaire internationale du Culpa auprès de l'Union européenne, a remis à Dominique Khonde son titre universel pour la paix, lui qui est détenteur du trophée d'or et en diamant de la paix depuis son élévation à la dignité de ministre universel pour la paix lors de la journée internationale de la paix pour tous organisée, le 4 juin 2016 à Kinshasa par le Culpac.