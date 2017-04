L'ambassadeur d'Afrique du Sud au Congo, Richard Baloyi, s'est réjoui vendredi de ce que Pretoria et Brazzaville œuvrent depuis quelques années pour la consolidation de leurs relations dans l'intérêt réciproque des peuples congolais et sud-africain.

Il s'exprimait à l'espace Mami wata à Brazzaville, à l'occasion de la fête nationale sud-africaine, célébrée le 27 avril de chaque année depuis 1994 et ayant « conduit à la liberté et à la démocratie constitutionnelle » dans ce pays.

« Nous sommes en train de travailler sérieusement sur un programme en matière de diplomatie économique, continuant de renforcer les efforts en vue de la promotion et de la protection réciproques des investissements des citoyens des deux pays », a déclaré le diplomate en présence de nombreux ambassadeurs accrédités au Congo.

« Nous avons établi une commission mixte de coopération autour de laquelle nous gérons nos accords mutuels et nous nous soutenons mutuellement, de temps à autre, selon nos stratégies respectives uniques », a ajouté Richard Boloyi.

Dans une brève intervention de circonstance, le Premier ministre Clément Mouamba, qui conduisait une délégation gouvernementale, a salué le raffermissement des relations entre Pretoria et Brazzaville.

« Votre fête est la nôtre aussi », a dit le chef du gouvernement congolais, ajoutant qu'il s'agit d'un « fait historique important » ayant entrainé la chute définitive de l'Apartheid.

Le Premier ministre était en compagnie des ministres Jean-Marc Thystère Tchicaya (hydrocarbures), Gilbert Mokoki (Transports), Rosalie Matondo (Econmie forestière), Arltette Soudan Nonault (Tourisme et loisirs).

Outre les relations de son pays avec le Congo, Richard Baloyi a longuement parlé de la situation intérieure sud-africaine, se félicitant des avancées enregistrées depuis l'organisation des premières élections démocratiques en 1994.

« Aujourd'hui, nous célébrons cette grande réussite pendant que nous continuons à faire avancer l'Afrique du Sud avec détermination, un pays en harmonie avec lui-même, étant entendu que le pays appartient à toutes les personnes y vivant... », s'en est réjoui le diplomate.

Soulignant que les autorités sud-africaines œuvrent depuis lors pour la paix, la réconciliation, la construction de la nation et le développement, l'ambassadeur a indiqué que cela se fait alors que les Sud-Africains ont des opinions différentes sur différentes questions, sans que cela « compromette la démocratie ».

« Ce faisant, a-t-il poursuivi, l'Afrique du Sud continue de s'élever et de rayonner en affirmant que, oui, la démocratie, l'Etat de droit et la voix du peuple ont une place dans notre système, pour permettre au pays d'aller davantage de l'avant ».

Richard Boloyi n'a pas caché sa satisfaction concernant les efforts consentis pour réduire la pauvreté puisque, selon lui, « l'impact négatif de l'ère de l'Apartheid sur le niveau de vie de la majorité noire, jadis désavantagée et lésée, a été considérablement réduit grâce à différents programmes ».

Et le pays « continue à s'élever dans cette intervention avec, comme ultime objectif, la réalisation d'un niveau de développement économique susceptible de garantir la création d'emplois et la croissance », a-t-il renchéri.

Le gouvernement sud-africain travaille actuellement pour faire de l'Afrique du Sud une nation stable et totalement développée à l'horizon 2030.

Dans cette perspective, les autorités ne veulent pas donner la place à ceux qui continuent d'« utiliser des pratiques fractionnelles extrémistes » ainsi qu'aux « agitateurs» qui embarquent le pays dans des actes criminels, donnant l'impression que l'Afrique du Sud est « un pays xénophobe ».

« Ils ont échoué, et l'Afrique du Sud continue à s'élever dans le respect de la Constitution qui stipule que l'Afrique du Sud appartient à toutes les personnes qui y vivent, Noirs et Blancs, unies dans la diversité », a lancé le diplomate, qui a appelé la communauté internationale à aider son pays dans "la tâche ardue" qui l'attend pour consolider la démocratie et de s'élever vers des niveaux mérités en adéquation avec les convictions léguées par Nelson Mandela.

« Conscients de ce que nous sommes, et de notre détermination manifeste, sans distinction, à défendre la démocratie et la bonne gouvernance à travers le monde, et l'impact des faiseurs des enjeux au niveau de l'opinion de la majorité, nous savons que nous sommes condamnés à affronter les défis qui surviennent comme maintenant », a réaffirmé Richard Baloyi.

L'ambassadeur a saisi cette occasion pour remercier tous ceux qui ont joué un rôle clé dans la réalisation de la libération de l'Afrique du Sud ainsi que ceux qui continuent à la faire.