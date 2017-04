C'est par décret numéro 2017 - 126 du 27 avril 2017, que le président de la République a nommé Mme Kama Nyamayoua Rosalie ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo en République de Cuba.

Docteur en Chimie et enseignante-chercheure à l'Université Marien-NGouabi et à l'Ecole normale supérieure à Brazzaville, notamment dans le domaine de l'atomistique, des liaisons chimiques, la biodiversité et la production des huiles non conventionnelles, Rosalie Kama Niamayoua a occupé les fonctions de chef de département des sciences exactes, de 1985 à 1990, et de vice-directrice de l'Ecole normale supérieure, de 2000 à 2001. Elle a été également ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, chargé de l'alphabétisation.

Née en 1951 à Ouesso dans le département de la Sangha, une région de l'extrême nord du Congo-Brazzaville, Rosalie Kama Nyamayoua est mariée et mère de trois enfants. Avant d'être nommée comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo à Cuba, elle assumait les fonctions de présidente du Fawe (Forum des éducatrices africaines).