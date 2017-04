S'il est acquis que la signature de ce document additif de mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 donne carte blanche à Bruno Tshibala pour former son gouvernement, il est tout aussi vrai que la démarche risque davantage de crisper la situation sociopolitique du fait de la non-implication de l'aile dure de l'opposition et du non-accompagnement de la communauté internationale, font remarquer certains observateurs.

Pour eux, le caractère non inclusif de la signature de l'arrangement particulier est un faux problème car l'unanimité n'existe pas en politique. « Même l'ancien accord n'a pas été signé par tout le monde, il y en a qui sont venus signer après, les Makila et les autres.

Toutes ces jérémiades de l'opposition radicale sont bien loin d'émouvoir la coalition au pouvoir qui persiste et signe : Cette signature conduira le pays aux élections et à l'amélioration de la situation socio-économique de la population ».

Enfonçant le clou, le sénateur Jacques Djoli note pour sa part que le texte signé au Palais du peuple entre la majorité présidentielle et certaines forces sociales et politiques du pays est totalement différent de celui produit au Centre interdiocésain en ce qui concerne notamment l'incise en rapport avec le mode de désignation du Premier ministre.

Ce qui, d'après lui, enlève tout crédit à cette signature négociée du reste en l'absence du Représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, mais aussi des ambassadeurs de grandes puissances occidentales et d'autres forces politiques et sociales du pays.

Félix Tshisekedi et ses compères dénoncent par le fait même un « coup de force » de la part du pouvoir en place et, par conséquent, appellent à la mise en œuvre de l'article 64 de la Constitution.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.