Congo-Brazzaville: Diables rouges - 24 locaux convoqués par Sébastien Migné pour une mise au vert à Pointe-Noire

Pour son premier stage avec les joueurs locaux, Sébastien Migné, le sélectionneur des Diables rouges, a choisi 24 joueurs.

Les joueurs convoqués seront au vert du 2 au 6 mai à Pointe-Noire, en vue de préparer les échéances futures notamment les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019 et bien évidemment du Championnat d'Afrique des nations (Chan).

Au cours de ce premier regroupement, ces Diables rouges version locale, livreront un match-test contre la sélection de Pointe-Noire composée de quelques joueurs comme Barel Mouko , Rynel Ngatsé , Bagadila, Tchibinda, Ankira et Milandou Mantouari.

Sur la liste, vingt joueurs ont au moins l'expérience des regroupements exceptés Hermelon Ngoto (Nico-Nicoyé), Brel Nongo (JST) et Christ Ngoulou de l'AS Otoho, qui vont découvrir l'ambiance du stage de l'équipe nationale.

La sélection de Migné est fortement dominée par les joueurs de l' Athlétic club Léopards de Dolisie, du Club Athlétique renaissance aiglons (Cara) et de l' AS Otoho. Les trois clubs ont fourni à eux seuls 17 joueurs sur les 24, dont six pour l'AC Léopards et Cara et 5 pour Otoho.

L'Etoile du Congo et la Jeunesse sportive de Talangaï ont livré chacun deux joueurs contre un pour Nico-Nicoyé, Tongo FC et FC Kondzo. Les Diables noirs, l'une des formations les plus connues du pays n'a donné aucun joueur.

Les 24 locaux retenus

Gardiens : Pavhel Ndzila (Etoile du Congo); Joe Darnet Ombandza (FC Kondzo); Yannick Elenga (JST).

Défenseurs : Baron Kibamba (Cara); Beranger Itoua (Cara); Boris Moubhio (AC Léopards de Dolisie); Bissiki Magnokélé (AC Léopards de Dolisie); Julfin Ondongo (Etoile du Congo); Carof Bakoua (AC Léopards de Dolisie); Francis Okombi (Cara); Jobel Faria Ondongo (AS Otoho); Grâce Miguel Itoua (AS Otoho).

Milieux du terrain : Amour Loussoukou (Cara); Césair Gandzé (AC Léopards de Dolisie); Christ Ngoulou (AS Otoho); Alexandre Obambo (Cara); Hermann Lakolo (AC Léopards de Dolisie); Matheus Botamba (Tongo FC); Hermelon Ngoto (Nico-Nicoyé).

Attaquants : Bersyl Obassi (AS Otoho); Junior Makiessé (AC Léopards de Dolisie); Wilfried Nkaya (Cara); Jaurès Ngombé (AS Otoho); Brel Nongo (JST).