Angola: La Sonangol à l'exposition Offshore Tecnology à Houston

Luanda — La Société Nationale de combustible (Sonangol) aura, pour la première fois, un stand d'exposition à "l'Offshore Technology Conférence", qui se tiendra du 1er au 04 mai, à Houston, aux Etats-Unis.

L'entreprise fait suite à l'orientation de la Présidente du Conseil d'Administration, Isabel dos Santos, visant à internationaliser davantage les services de l'entreprise, pour la rendre plus compétitive, durable et capable de créer une valeur pour l'Etat et pour les Angolais.

Un communiqué de presse de la Sonangol parvenu vendredi à l'Angop indique que la compagnie et ses filiales offrent des services de haute qualité, conformément aux normes internationales dans les domaines de l'industrie Métallo-mécanique et des chantiers navals, de logistique et de l'usine des câbles ombilicaux, en respectant les délais fixés et avec un niveau de sécurité proche du niveau d'excellence.

Le document souligne qu'il s'agit d'une vaste gamme qui sera présentée dans ce grand évènement mondial de l'industrie du pétrole et du gaz, qui se réalise depuis 1969, à Houston.

Cette affirmation, plus incisive de la Sonangol sur les marchés internationaux, est également le reflet du processus de transformation, qui vient d'être mis en œuvre, et qui vise une grande rentabilité et l'efficience de tous les collaborateurs dans toutes les structures.

De ce fait, le Conseil d'Administration s'est engagé dans la constitution d'une délégation qui inclut aussi des éléments avec des valences techniques et commerciales et qui englobe des représentants d'Angoflex, BAI, Paenal, Base de Kwanda, Petro-mar, Sonamet, Sonasurf, Sonils qui voient cette occasion comme une excellente opportunité pour la promotion et ventes, et qui seront accompagnés des éléments de l'Agence pour la promotion de l'investissement et des exportations de l'Angola (APIEX).

À leur tour, les compagnies pétrolières qui opèrent en Angola ont également prévu une présentation sur le IOCs (International Oil Companies) dans le pays et sur le contenu local, dans un évènement où le ministère du Pétrole, par le secrétaire d'Etat dudit portefeuille, interviendra sur le secteur pétrolier angolais.

La délégation de la Sonanol est conduite par l'administrateur João dos Santos, étant également intégré l'administrateur Edson dos Santos, la présidente de la Commission Exécutive de la Sonangol Holdings, Josina Baião, outre des cadres de la Sonangol et des filiales concernées.