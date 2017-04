Ile Maurice: Plaines-Des-Roches - Quand Krishna Soomarah se jette à l'eau

Ce n'est que deux ans après avoir terminé ses études supérieures que ce jeune homme de 24 ans a finalement trouvé sa voie. Il est également très actif dans le travail social.Grand, costaud, Krishna Soomarah en jette.

Son métier : garde-côte. Mais avant de trouver sa voie, le jeune homme de 24 ans a été un peu touche-àtout. Exerçant plusieurs métiers en l'espace de deux ans.

Ancien élève du collège Universal, à Rivière-du-Rempart, le jeune a poursuivi ses études supérieures à l'université de Technologie de Maurice. Son BSc en management en poche, il prend de l'emploi dans l'administration du Mauritius Institute of Training and Development.

Quelques mois après, Krishna se retrouve à enseigner aux écoliers. Il devient Supply Teacher. Mais il n'est toujours pas satisfait. Et cherche toujours sa vocation. Il décide alors de postuler pour faire partie de l'unité des garde-côtes.

«Pendant deux semaines, pour la formation, j'ai exercé comme policier et c'était une toute autre expérience. Finalement, j'ai choisi d'être garde-côte.» Le jeune homme avait trouvé sa vocation. Le 17 décembre 2016, il recevait même le titre de la meilleure recrue des garde-côtes.

«J'aime ce que je fais.» Et son plan de carrière, il l'a déjà défini. Première étape : travailler dans le quartier général de la National Coast Guard. Et puis, être nommé Cadet Officer et travailler en mer. «Depuis mon enfance, je suis fasciné par la mer, les grands bateaux. Et mon objectif est de combattre le trafic de drogue qui se fait en mer et sauver des vies humaines.»

Krishna estime qu'il a les compétences et le physique pour ce métier. «J'ai donné pas mal de mon temps et fait des sacrifices pour être en forme. Presque tous les jours, je fais mes entraînements.»

Mais il n'y a pas que le travail dans la vie. Krishna, qui dit profiter de la vie comme tout jeune, est également membre du Rotaract de Rivière-du-Rempart. «À travers ce club, j'ai eu une nouvelle ouverture.

De plus, cela m'a permis d'entrer dans le monde du social et de combler mon temps libre. J'aime bien les activités et les engagements du Rotaract.» D'expliquer que cela l'aide à voir la vie différemment, «surtout lorsqu'on aide ceux qui sont en difficulté».

Il exhorte d'ailleurs les jeunes de son âge à ne pas gaspiller leur temps avec la drogue et l'alcool. «Nous avons des clubs, des associations partout. Nous avons constaté un désintérêt des jeunes et c'est déplorable.»