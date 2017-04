Burkina Faso: Hôtel Sopatel Silmandé - Des licenciements abusifs dénoncés

« Nous cherchons les voies et moyens pour assurer le service minimum afin que les clients n'en pâtissent pas », a-t-i rassuré. Il a relevé que la direction reste ouverte au dialogue « seul épilogue possible » à ce bras de fer.

Le transfert a donc été considéré par un audit comme une faute professionnelle et j'ai été licencié après 34 ans de service le jour de mon anniversaire sans être passé en conseil de discipline et sans préavis ni droits », s'est-il offusqué. A l'en croire, il fait partie des premier agents de l'hôtel.

« En tant que contrôleur chargé des divers (outre la nourriture et la boisson), je fais à la fin de chaque inventaire des régularisations de stocks en exécutant des transferts pour égaliser les stocks et faire un nouveau départ.

