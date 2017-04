Kenya: Une écrivaine italienne agressée au Kenya par des "sans-terre"

« Les plus récentes statistiques indiquent que 24 millions de personnes sont affectées dans toute l'Afrique de l'Est. Cela crée de l'exaspération.

Les tensions ont redoublé ces dernières semaines, ravivées par une grave sécheresse qui pousse les petits fermiers à s'aventurer de plus en plus loin pour faire boire leurs troupeaux.

Le parc de Kuki Gallmann à Laikipia mesure 400 Km2. Des éleveurs des environs et des écologistes l'ont souvent dénoncée comme occupant un trop vaste espace alors que les petits agriculteurs des alentours doivent se contenter de lopins plus restreints.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.