Sud-Soudan: L'ONU appelle «les belligérants à cesser les hostilités»

Plus de 1,9 million de Sud-Soudanais sont déplacés dans leur pays et plus de 1,7 million sont réfugiés dans les pays voisins.

Les ressources sur place sont quasiment épuisées. Ces gens ne pourront pas survivre plus longtemps, notamment si on ne leur fournit pas de l'eau en urgence. »

Nous appelons à protéger les civils, à cesser les combats dans les zones de peuplement. Ces gens sont pris au piège et sont déplacés depuis trois ans. Plusieurs fois, ils ont perdu leurs maisons et dû fuir avec presque rien.

« Ces gens ne reçoivent plus aucune assistance humanitaire, déplore Marcus Bachmann. Il leur reste très peu d'eau et de médicaments, ils n'ont pas de nourriture.

Rester sur place est intenable, on ne peut pas survivre dans une chaleur accablante avec à peine un litre d'eau par jour et par personne. Leur situation est très précaire. L'alternative qu'ils ont, c'est de fuir à travers le désert du Soudan jusqu'au Kordofan du Sud.

Ce village de 200 habitants s'est transformé en camp de plus de 35 000 déplacés. Avec un hôpital temporaire et deux équipes de soins mobiles, Médecins sans frontières (MSF) était parvenu ces dernières semaines à fournir un soutien médical d'urgence à 13 000 personnes. Mais les combats se sont rapprochés.

« Nous exhortons les belligérants à cesser les hostilités » et à « coopérer avec les Nations unies et les autres acteurs humanitaires pour leur assurer un accès sûr aux civils en danger imminent sur la rive occidentale du Nil », a demandé Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU.

