Cameroun: Bamenda - ville fantôme, ville mystérieuse...

L'axe qui dessert ces deux villes est bloqué depuis plusieurs jours à cause des dégâts d'un…

L'obscurité n'empêche guère des « viveurs » qui dansent dans les bars et dans les snacks, autour des bouteilles de bière. L'on dit de certains qu'ils préfèrent y rester et rentrer tôt le matin que de rentrer tard la nuit.

Sécurité ! Depuis plus de 6 mois, des policiers et autres forces de maintien de l'ordre, détachées de plusieurs unités sur le territoire national, joints à ceux sur place, sont disséminés dans toute la ville et même dans des périphéries. Ils peuvent échanger avec vous, manger ou boire avec vous, mais vous ne saurez jamais qui ils sont. Ils sont toujours en civil.

Le ciel quant à lui est clément. Chacun essaye de vaquer à son activité quotidienne. Les taxis vont et viennent. Les bureaux, les marchés et les stations services sont ouverts.

