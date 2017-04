Algérie: "TAJ" propose un programme spécial pour la capitale

Il a affirmé que sa formation politique a mis au point de nouvelles formules destinées à toutes les franges de la société, y compris les personnes aux besoins spécifiques, les retraités, les catégories vulnérables et démunies, et ce grâce aux candidats de son parti qui sont capables d'opérer le changement escompté, a-t-il dit.

Animant un meeting populaire à la salle omnisports de Cheraga, dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 4 mai prochain, M. Ghoul a promis aux jeunes de trouver de nouveaux mécanismes et des solutions aux problèmes du chômage, de l'emploi et du logement, et ce loin du "clientélisme et du régionalisme" tout en veillant à ouvrir des espaces scientifiques et technologiques.

