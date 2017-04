Cote d'Ivoire: Jean Marie Somet (SITA 2017) - "Nous voulons être le hub du tourisme... "

interview

A l'occasion de la 7ème édition du Salon international du touristime d'Abidjan qui se tient du 28 avril au 1er 2017, Jean-Marie Somet, directeur général de Côte d'Ivoire tourisme, par ailleurs, Commissaire général dudit salon, déroule dans ce entretien la politique touristique du pays. Et affirme que la Côte d'Ivoire « demeure une offre touristique importante » surtout que le Sita « fédère tous les pays africains qui le souhaite sur cet événement pour vendre leur destination. »

Vous avez placé la 7ème édition du Salon du tourisme d'Abidjan (Sita) sous la thématique du tourisme durable dans lequel l'Afrique s'engage. Comment cet engagement durable du tourisme africain se traduira dans les faits ?

L'occasion nous est donnée pour faire comprendre ce qu'est la durabilité du tourisme qui est un prétexte de la durabilité du monde. Nous avons choisi ce thème pour permettre aux africains et surtout aux Ivoiriens de comprendre la nécessité de protéger leur environnement. On dit souvent que nous n'avons pas la capacité de comprendre la nécessité de préserver. Préserver, implique un comportement, un état d'esprit, une formation. Egalement, c'est donner aux générations futurs la possibilité de profiter toujours de ce que nous avons d'important, la nature. A travers des échanges et des discussions des spécialistes venus d'ici et d'ailleurs, nous démontrerons qu'il est nécessaire pour tous les Ivoiriens de comprendre que la durabilité n'est pas seulement l'affaire d'un seul individu. Même si nous apportons des embellissements dans notre vie au quotidien, il faut savoir que préserver les ressources naturelles de la Côte d'Ivoire, c'est protéger et gagner en respectabilité vis-à-vis de ceux qui nous visitent. Nos plages, nos forêts, notre environnement global doivent être protégés. C'est un patrimoine commun que nous devons protéger aujourd'hui. Quand on regarde la forêt du Banco, nous disons que c'est un bel espace dont on ne profite même pas du quart pour se ressourcer. Des essences importantes existent dans ce parc. Cependant combien d'Ivoiriens y font des séjours de découverte ?

De façon concrète est-ce que les populations ont été sensibilisées à donner leur point de vue. Etant entendu que le développement durable, c'est aussi leur implication dans tout ce qui est projet touristique ?

C'est pour cela qu'on dit que le tourisme est transversal. Dans sa pratique nous avons besoin de tout le monde, de tous les secteurs. Nous avons besoin de l'environnement, de l'agriculture, du transport, etc. Parce que tout le monde doit être impliqué. Nous devons faire attention, puisque nous sommes des pollueurs vivant qui devons payer. Chacun doit payer pour ce qu'il apporte de négatif dans la durabilité en ce qui concerne la protection de l'environnement. Pour ce faire, nous devons nous assagir et dire par exemple que demain je ne vais plus utiliser le charbon de bois parce que je participe ainsi à la déforestation. Et dire aussi que je vais rouler à l'essence en lieu et place du gasoil. Ou encore je vais utiliser le vélo pour me déplacer. Il faut remarquer que les conditions de cette pratique ne sont pas réunies en ce moment. C'est en cela que chacun doit participer pour les réunir.

Si vous prenez Abidjan, vous remarquerez qu'il n'y a même pas de trottoirs pour les piétons. C'est déjà participer, ne serait-ce qu'à moindre coût, pour permettre aux gens d'appliquer la durabilité. Les feux de brousse sont néfastes pour l'environnement. Nous devons changer nos comportements et nos habitudes. Combien de gens sont allés informer nos paysans et nos compatriotes sur ce danger sur notre environnement. Je suis heureux aujourd'hui de savoir que la réhabilitation faite par la ministre Anne Désirée Ouloto en ce qui concerne l'embellissement de la ville d'Abidjan. C'est un support important pour la prise de conscience. Le ravalement des immeubles en Côte d'Ivoire et principalement à Abidjan est quelque chose de formidable pour nous. Mais il faut mettre en pratique le bon comportement des uns et autres. C'est un indicateur pour recréer l'Ivoirien nouveau dans un espace nouveau. C'est pourquoi nous sommes heureux que cela s'implémente dans la population. Concrètement durant ce salon, nous auront à démontrer cette capacité de prise de conscience.

En 2015, la Côte d'Ivoire était signataire avec le Maroc d'une convention sur le tourisme durable. Comment cela se passe dans la pratique ?

On peut signer toutes les conventions, mais c'est dans l'application que résident des solutions. Nous avons pris conscience qu'on doit avoir des rues propres en Côte d'Ivoire et qu'on doit les embellir. Il nous reste à persévérer dans la pratique. Vous savez, les habitudes sont tenaces et souvent l'être humain est réfractaire aux changements. C'est petit à petit que nous allons y arriver. Aussi avions-nous mis un pied dans le plat pour expliquer notre vision globale. Une vision qui est attachée à la transversalité de notre métier. Nous ne pouvons rien faire tout seul. Nous nous appuyons aussi sur des valeurs que nous devons intégrer dans l'Ivoirien nouveau. Protégeons notre environnement pour nous même et pour les générations futures. Les Ivoiriens doivent se l'approprier comme un leitmotiv.

Vous avez couplé le Sita avec un événement culturel, à savoir l'Emoi du Jazz. Quelle valeur donnez-vous à la culture pour la promotion du tourisme ?

A chaque fois qu'on me pose cette question, je me dis qu'il faut une substance. Si vous faites du tourisme et que vous n'avez pas de contenu, vous ne pouvez rien faire. La Côte d'Ivoire est une terre multiculturelle avec plus de 60 ethnies. C'est dire 60 façon de vous dire bonjour mais une seule façon de vous recevoir, c'est l'Akwaba. La manne que nous apporte la culture est une substance incontournable. Tous les pays à vocation touristique vendent leurs plages, immeubles, réceptifs hôteliers, etc. Cependant beaucoup de pays ne vendent pas leur culture. La culture aujourd'hui est l'attrait voire le produit d'appel pour tous les touristes de l'extérieur et de l'intérieur. Beaucoup d'Ivoiriens ne se déplacent pas pour aller vers les autres. Alors que cela participe de la cohésion sociale. Ce qui permet de dire que si nous voulons la paix, nous devons vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est connaître la culture de l'autre. Déjà que les Ivoiriens s'abreuvent la culture des autres. Ils doivent se découvrir et partant de là, s'exporter. Un baoulé ne vit pas forcément et ne mange pas comme un malinké. Il en est de même pour un senoufo par rapport à un abouré. Chacun à sa culture. Traverser la Côte d'Ivoire dans l'émerveillement de la population, c'est ce que l'extérieur recherche. A l'intérieur nous devons rechercher également cela. Nous sommes contents de voir que depuis cinq ans bientôt les Ivoiriens commencent à sortir. Ce sont plus de 702000 touristes ivoiriens qui se déplacent de leur lieu d'habitation vers d'autres destinations. C'est la découverte de l'autre.

Vous innovez en organisant le Sita dans la zone aéroportuaire. Pourquoi ce choix du site qui nous paraît pharaonique ?

J'ai pour habitude de dire que si vous n'innovez pas et que si vous ne vous servez pas de votre propre expérience à travers le monde, vous ne pouvez pas quantifier. Je dois faire rêver. Ce qui veut dire qu'il faut donner un cadre exceptionnel pour tenir une telle manifestation. Nous ne sommes pas dans une foire. Le salon, c'est pour faire du business, être en contact et pouvoir vendre ce que nous avons. Les agences de voyage doivent être à l'aise et dans des conditions idéales pour pouvoir présenter leurs produits. C'est pourquoi nous avons décidé de retranscrire sur les 8000 m2 ce que nous avons vécu à l'extérieur. Certes le coût est élevé, cependant cela permet de pousser les autorités du pays à aller très vite vers l'aménagement d'un parc d'exposition en Côte d'Ivoire.

Nous voulons à cette occasion donner la possibilité à ceux qui n'ont pas pu voyager de voir comment les salons du tourisme se pratiquent à l'extérieur. Et dire que la Côte d'Ivoire est capable de fournir un tel confort à tous les exposants. Aucun exposant ne sera à l'extérieur. C'est un mini parc d'exposition que nous mettons en place. Par ailleurs, nous souhaitons l'émerveillement. Nous sommes donc partis de l'espace du golf pour cet espace qui est beaucoup plus grand. Cela nous permet de dire qu'on est capable d'innover et d'apporter un plus à ce salon. Nous sommes en perpétuel recommencement de l'innovation que nous apportons dans la pratique des expositions.

Est-ce que vous pouvez expliciter les propos de la tutelle selon lequel Côte d'Ivoire tourisme aura à organiser désormais des événementiels ?

Je pense que l'idée est géniale. Nous sommes cantonnés à présenter l'offre touristique de la Côte d'Ivoire à l'extérieur dans des salons majeurs à travers le monde. Nous avons appris durant toutes ces années comment implémenter le retour sur investissement. Dans ces prérogatives, Côte d'Ivoire tourisme est en charge de l'image de la Côte d'Ivoire. C'est pour nous l'occasion de donner toute la possibilité aux organisateurs du salon et de festivals pour dire que notre destination est fiable. Il ne s'agit pas pour nous de récupérer des salons pour les organiser. Dès l'instant que nous devons organiser tout ce qui touche à l'image de la Côte d'Ivoire, de façon transversale cela revient à Côte d'Ivoire tourisme. Cela veut dire que Côte d'Ivoire tourisme doit avoir les moyens d'accompagner ces salons et d'être en association avec les organisateurs Et aussi susciter et créer des manifestations pour promouvoir notre destination. C'est pourquoi, nous sommes partenaire du Femua. Ce qui permet de dire que la destination étant fiable, les événements qui s'y organisent sont également fiables. L'accompagnement doit se faire dans un business qui petit à petit va rétribuer Côte d'Ivoire tourisme. C'est dans cette configuration que nous sommes. Nous adhérons fortement à cette initiative du ministre du tourisme parce qu'il faut les moyens. Nous avons la capacité technique d'organiser des concerts, des événements, des spectacles, des balades lagunaires et bien d'autres activités dans un partenariat public-privé. C'est dans l'accompagnement et aussi un retour sur investissement. Parce que nous vivons de la taxe à l'embarquement. Cette taxe doit servir non seulement à aider les opérateurs économiques mais à engranger des fonds pour continuer à faire notre travail. C'est pourquoi je trouve qu'il s'agit d'une merveilleuse idée, une initiative louable pour permettre d'étendre ce que nous faisons. Parce que présentement, nous sommes dans l'accompagnement sans retour financier. Il faut donc pouvoir être en partenariat avec ceux qui organisent. Nous devons créer des opérations qui nous permettent d'engranger des fonds pour continuer notre travail de promotion.

Au regard des directives de certaines institutions sous régionales dont l'Uemoa, est ce que le Sita ne pourrait pas être une vitrine du tourisme dans la sous-région ?

Cette question me permet de dire que si Cote d'Ivoire tourisme l'a évoqué, c'est parce que nous voulons être le hub du tourisme en Afrique subsaharienne. Nous demandons aux pays frères et amis de venir présenter leurs offres touristiques. Ainsi nous devenons un marché où se concentre les offres touristiques des autres pays. Etant un hub, nous avons le devoir d'avoir une qualité sur le Sita. C'est d'ailleurs pourquoi, le Sita devient d'année en année le rendez-vous important et incontournable de tous les pays africains qui veulent faire du tourisme un pilier de leurs économies. Notre plateforme a été initié dans ce sens-là également. Il faut que le Sita devienne le marché incontournable de la sous-région. C'est pourquoi nous donnons un peu plus de visibilité à notre salon. Nous demeurons une offre touristique importante et nous fédérons tous les pays africains qui le souhaite sur cet événement pour vendre leur destination. C'est ce qui se passe dans d'autres pays du monde à vocation touristique, à savoir l'Espagne, la France et autres qui rassemblent tous les acteurs du monde pour vendre leurs destinations. Chacun a un positionnement à avoir aujourd'hui de telle sorte que nous soyons le hub parce que nous sommes le lead en Afrique de l'ouest. La locomotive de l'Afrique de l'ouest est bien la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous avons mis en place toute cette dynamique...

Des défis à relever ?

Le défi est permanent. Le plus important, c'est la bonne compréhension de notre activité. Et surtout montrer à quoi sert Côte d'Ivoire tourisme. Beaucoup d'Ivoiriens ont compris qu'en quatre ans, le tourisme est un moteur essentiel du développement. Aujourd'hui nous avons tous les acteurs que ce soit politique et économique qui sont en phase avec l'amélioration de l'image de la Côte d'Ivoire. En premier lieu, le chef de l'Etat qui est le premier ambassadeur de ce pays. Puis, il y a des ministres compétents à l'intérieur du gouvernement, le premier ministre en tête pour continuer de vendre la destination Côte d'Ivoire. Lorsqu'on parle de vous en bien à l'extérieur, vous avez un retour sur investissement. Nous avons un tourisme d'affaire très important. C'est parce que les gens savent qu'il y a un retour sur investissement, qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut pouvoir profiter de ce tourisme d'affaire qui représente près de 60% de notre tourisme. Que chacun consacre deux à trois jours pour visiter la Côte d'Ivoire. C'est là où chaque acteur dans le domaine du tourisme profite de cet embellissement de l'image. Certes, il y a beaucoup à faire en matière d'infrastructures mais nous avons une vision et des objectifs pour passer à 5 millions de touristes d'ici 2020. C'est la ligne directrice et la vision 2020 du ministre sur laquelle nous travaillons. Nettoyer notre image et mettre en place des conditions nécessaires à la visibilité de la Côte d'Ivoire dans le monde entier.