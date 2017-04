Afrique Centrale: La BDEAC veut promouvoir une agriculture vivrière

Au Gabon, la grève dans l'enseignement public est presque terminée. Les cours ont repris et la question de… Plus »

Non seulement on peut contribuer à réduire les importations des produits alimentaires, mais nous croyons aussi que la sous-région de l'Afrique centrale peut devenir exportatrice net de produits alimentaires.

Le but visé est de limiter les importations des denrées alimentaires, des produits laitiers et autres, que ces six pays membres assurent depuis les pays d'autres sous-régions africaines, ou encore d'Europe, d'Asie ou encore d'Amérique latine.

Cette institution a pour rôle essentiel de financer le développement du Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad qui composent la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC).

La Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale (BDEAC) dispose, depuis le 29 avril, d'un plan stratégique 2017-2021 qui va mettre un accent particulier sur le financement de l'agriculture, en vue de limiter les importations qui coûtent 3 000 milliards de FCFA par an à six pays de l'Afrique centrale.

