Cote d'Ivoire: Hamed Bakayoko aux militants d'Abobo - "Que ce congrès soit le rendez-vous de la vérité"

Je voudrais avec la délégation qui m'accompagne, composée de Mme Touré Massandjé Litsé et M. Jacques Kouassi (secrétaire national et rapporteur général), vous dire merci.

Merci aux jeunes, merci aux femmes d'Abobo, aux sages d'Abobo, aux chefs religieux, aux chefs de communautés et à tous les cadres pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. C'est un grand bonheur pour moi d'être à vos côtés pendant trois jours. Je voudrais remercier les départementaux, notamment M. Cissé et Mme Touré.

Car, nous avons bénéficié d'un accueil plein d'enthousiasme. Avant de dire autre chose, je voudrais vous adresser les salutations de notre mentor à tous, celui qui nous a réveillés, celui qui nous a redonné notre dignité et qui est en train de construire le développement de la Côte d'Ivoire, j'ai parlé du Président Alassane Ouattara.

Le président vous rend hommage à vous les grands martyrs du RDR, à vous le bastion imprenable du parti, à vous Abobo qui avez fait le RDR, qui avez fait Alassane Ouattara et qui avez fait tous les cadres du RDR que nous sommes.

S'il n'y avait pas eu Abobo et ses grandes batailles, le RDR ne serait pas là où il est aujourd'hui. Je veux me souvenir avec émotion du sang versé de nos femmes martyres.

Pour dire que toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont morts, qui sont amputés, portent la symbolique du sacrifice suprême. J'exprime tout mon respect à Abobo ainsi qu'aux militantes et militants.

Quand on m'a proposé d'aller quelque part pour pré- sider les pré-congrès, je n'ai pas hésité à choisir Abobo. Parce que si on est un homme consciencieux, qui respecte le sacrifice des hommes et des femmes, on ne peut pas être au RDR, un cadre du RDR, un ministre du RDR sans avoir Abobo dans son cœur.

Avant d'aller plus loin, je veux accompagner mes paroles par des gestes concrets. La dernière fois que j'étais là, à l'occasion d'un don de véhicules à la Police afin d'accroître sa capacité de mobilité pour lutter contre le banditisme, la délinquance, j'avais fait, au nom de la Fondation Mayama, un don aux femmes d'Abobo. J'espère qu'elles ont reçu le don et que grâce à ce don, certaines travaillent.

Je voudrais ce soir, au nom de la Fondation qui porte le nom de ma défunte mère, faire un don aux jeunes sans oublier les femmes.

La Fondation par le biais des structures du parti va donner la chance à 40 jeunes qui recevront chacun la somme de 500.000 FCFA pour démarrer une activité. Je vais remettre la somme de 20 millions de FCFA aux cadres du parti pour aider les jeunes.

Comme on avait déjà offert 20 millions aux femmes, pour étendre l'action à d'autres femmes, on va ajouter la somme de 10 millions de FCFA. La Fondation Mayama me fait donc annoncer un don de 30 millions. Je fais ces gestes, pas parce que cet argent est facile à trouver, mais pour donner une chance à des jeunes.

On ne pourra jamais aider tout le monde. Mais au moins qu'on fasse quelque chose pour quelques-uns pour qu'à leur tour, ils soient des Hamed Bakayoko, de grandes femmes d'affaires qui aident les autres.

De sorte que le relais de la solidarité soit en marche pour le bonheur de tous et de chacun. Après ces paroles d'hommage, je voudrais vous dire que nous sommes au pré- congrès du 3ème congrès ordinaire du RDR. Ce congrès est très important pour le parti.

C'est le moment où dans la vie d'un parti, on donne le pouvoir aux militants. Le congrès ou le pré-congrès, c'est le moment des militants. C'est le lieu où vous devez dire tout ce que vous voulez dire. C'est le lieu où vous devez proposer tout ce qu'il faut proposer pour que le parti aille de l'avant.

C'est le lieu où vous devez dire tout ce qui n'a pas marché, tout ce qu'on doit changer pour qu'on soit encore meilleur. Donc ne vous amusez pas avec ce congrès. Ce n'est pas une occasion seulement pour danser.

C'est vrai que c'est une occasion de retrouvailles, d'allé- gresse, mais essentiellement c'est pour avoir vos idées, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez aimé et comment on doit fonctionner pour que le RDR soit toujours un parti qui va et qui va.

Soyez fiers de votre parti parce que les mains nues, vous avez engagé un combat et vous l'avez gagné ; vous avez remporté des élections. Ce n'est pas tous les partis au monde qui gagnent des élections.

Quand on gagne les élections, il y a la gestion du pouvoir qui n'est pas toujours facile. Il y a des bons points et il y a des mauvais points. Il y a des heureux et des frustrés. Un gouvernement compte au maximum 30 personnes. Or, il y a plus de 1000 personnes qui veulent être ministres.

C'est la même chose pour les députés. Quand on doit les choisir, il y a toujours des frustrations. Je voudrais qu'on s'élève au-dessus de ces frustrations pour voir l'essentiel ; ce qui peut avancer notre combat pour la liberté. Aujourd'hui, vous, les populations d'Abobo, vous êtes libres.

Il n'y a plus les escadrons de la mort devant vos portes. Il n'y a plus de policiers qui vous attendent à la sortie des mosquées pour déchirer vos pièces d'identité parce que vous êtes en boubou. Il n'y a plus de gens qui vous traumatisent.

C'est vrai qu'on n'a pas encore réussi à apporter la lumière, le bonheur, l'eau, l'école partout et à tout le monde, mais nous avons fait quelque chose et nous allons continuer à faire davantage pour une meilleure répartition des richesses.

Je souhaite que ce congrès soit le congrès de la vérité, le rendez-vous de la vérité, un congrès qui nous inspire, qui nous remobilise et qui fasse que notre marche soit encore plus radieuse. Il faut faire confiance au Président Ouattara.

Il fait la fierté de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Vous savez, dans la vie, c'est quand tu as une chemise que tu peux dire qu'elle est sale.

Sinon quand tu n'en as pas, tu ne peux pas le dire. C'est parce qu'on a commencé à reconstruire le pays, à faire des routes, des hôpitaux, à avoir une respectabilité, à donner de l'eau, de l'électricité à de nombreux villages, qu'évidemment on se plaint de certaines choses.

Nous sommes à l'écoute de ces plaintes. Nous devons les écouter. Je vous assure, nous sommes sur le bon chemin.

Ne doutez pas de cela. Ne laissez pas les oiseaux de mauvais augure vous faire douter du fait que nous sommes dans la bonne direction. Nous allons tout faire pour être plus proche de vous. Vous savez qu'on a pris le pouvoir dans des conditions trop difficiles.

La première année, moi qui vous parle, je n'ai presque pas dormi. Toutes les nuits, on me réveillait pour me dire que des personnes préparaient un coup d'Etat. Des gens se réunissaient à Accra, à Yopougon. Il fallait surveiller tout ça. Il y avait un choix à faire, celui de remettre le pays sur les rails.

Cela impose un travail qui prend du temps. Il fallait se battre pour tenir. Ils ont tenté mille fois, on a été là pour relever le défi de la sûreté de l'Etat. Et, ils continuent, parce qu'ils veulent tout faire pour déstabiliser ce pouvoir. Mais, pas par des voies démocratiques. Cependant, nous sommes là.

Donc nous vous demandons pardon pour cette absence prolongée. Je vous en prie, ne nous en voulez pas. Parce que la souffrance que vous avez vécue nous engage à travailler sérieusement. Souvent je suis obligé de dire au président d'aller doucement parce qu'il n'est plus jeune.

Nous sommes toujours au travail. Il y a des pouvoirs qui ne font rien. Tous les jours, ils organisent des rencontres et des danses. On passe le temps à applaudir le président et à s'amuser sans construire le pays, on distribue l'argent. Les gens aiment ces pouvoirs qui ne vont pas loin.

Parce que ces pouvoirs débouchent sur des crises. Il faut travailler pour sortir le pays de la grande pauvreté afin de créer de la richesse et de la repartir. C'est un travail durable sur plusieurs années. C'est ce que nous faisons. Je vous assure, nous avons beaucoup travaillé.

C'est vrai qu'il manque beaucoup de choses. Sur le plan humain, on doit beaucoup de proximité. Quand un militant souffre, nous devons être à côté de lui, nous devons être solidaires. On a manqué beaucoup à la solidarité.

Mais le président a sonné la fin de la récréation. Il a demandé aux cadres d'être proches des militants dans leur village, dans leur quartier, dans leur région. C'est pourquoi les pré-congrès sont importants.

Vous devez faire en sorte que les responsables qui sont devant vous soient légitimes, c'est-à-dire si vous avez mis quelqu'un devant vous, qui ne vous a pas aidé, la prochaine fois, vous l'enlevez de sa place. Les textes du parti doivent permettre cela de sorte que chaque responsable puisse le travail qui passe par le respect et la considération pour l'homme.

Ce sont ces paroles que je voudrais prononcer à l'ouverture du pré-congrès et dire qu'Abobo doit rester le bastion du RDR. Abobo doit rester la base principale, le soutien principal du président Alassane Ouattara.

Sur ces paroles que je déclare ouvert le pré congrès du 3ème congrès ordinaire du Rassemblement des Républicains. Je vous remercie.