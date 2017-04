Afrique: L'UNESCO célèbre la capacité du jazz à unir les peuples

À l'occasion de la 6e Journée internationale du jazz, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a célébré dimanche tous les musiciens, les peintres, les écrivains, les historiens, les universitaires et les passionnés de jazz du monde entier, qui rendent hommage au jazz, à sa capacité d'unir les peuples et à ses contributions à la paix.

« Nous célébrons aujourd'hui la forme d'art internationale du jazz et sa capacité de promouvoir le dialogue entre les cultures, de tirer tout le parti de la diversité, d'accroître le respect pour les droits de l'homme et toutes les formes d'expression », a déclaré la Directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, dans un message.

Selon l'UNESCO, l'histoire du jazz s'inscrit dans la quête de la dignité humaine, de la démocratie et des droits civiques. « Son rythme et sa diversité ont renforcé la lutte contre toutes les formes de discrimination et de racisme », a dit Mme Bokova.

La Havane est cette année l'Hôte mondial de la Journée internationale du jazz, témoignant des liens étroits de la ville avec le jazz.

Ville natale de chefs d'orchestre renommés, Mario Bauzá et Frank « Machito » Grillo, La Havane, et plus largement la culture musicale florissante de Cuba, ont donné naissance au mouvement du jazz afro-cubain, fruit de la rencontre des cultures et des peuples de la région.

Pour la première fois, la Journée internationale du jazz fera l'objet de toute une semaine de célébrations à La Havane, autour d'ateliers, de projections de film, de spectacles et de concerts dans l'ensemble de la ville.

« L'UNESCO est fière de s'associer de nouveau au Thelonious Monk Institute of Jazz et à l'Institut cubain de la musique pour rappeler toute l'importance du jazz, de la liberté, de la créativité, de la diversité et de l'unité.

L'attention appelée cette année sur Cuba témoigne du pouvoir du jazz de créer des passerelles et de rassembler les femmes et les hommes autour de valeurs et d'aspirations communes », a déclaré la Directrice générale de l'UNESCO.