Burkina Faso: Imilo Lechanceux -Lle petit prodige de la musique et de la danse

Septième d'une famille de huit enfants, Imilo se dévoue entièrement à la musique. «Je me concentre d'abord sur ma musique. Je travaille d'abord et quand je serai bien assis, je prendrai une femme», projette l'artiste.

En 2005, sous le surnom de DJ Imilo, il se lance dans le mouvement «Disk Jockey» qui venait de faire son apparition au Burkina. La platine, la danse et les animations n'ont plus de secret pour lui.

Le fils de Johany Ilboudo, chauffeur à la retraite, et de Bernadette Zoungrana, ménagère, intègre par la suite l'Atelier théâtre burkinabè (ATB) au sein duquel il continue de faire du théâtre et de la danse.

