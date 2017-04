Burkina Faso: Zéphirin Diabré - «L'hémicycle et la ville de Ouaga seront étroites pour le gouvernement Kaba Thiéba si... »

Si le Premier ministre Paul Kaba Thiéba revient l'an prochain pour son discours sur l'état de la nation, et ne nous dis pas où sont rentrés les 18.000 milliards de Paris, non seulement l'hémicycle sera étroit pour lui, mais la ville de Ouagadougou sera étroite pour tout son gouvernement», a martélé Zéphirin Diabré.

Le CFOP affirme que depuis que le MPP est au pouvoir, l'économie burkinabè est en «panne» et que le pays est «sec» comme un puits dans le désert. «Ils nous ont annoncé à grand renfort de publicité qu'ils avaient un Pndes et que à Paris, les blancs leurs ont donné 18.000 milliards de francs CFA.

Selon Zéphirin Diabré, «le MPP dit partout et surtout aux chefs coutumiers que le CFOP veut les pousser pour qu'ils tombent et aux opérateurs économiques que le CFOP veut empêcher le Plan national de développement économique et social».

