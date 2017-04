Cameroun: Stade d'Olembé - Le terrassement du site bouclé

L'axe qui dessert ces deux villes est bloqué depuis plusieurs jours à cause des dégâts d'un… Plus »

Elle est en train d'achever avec les remblais. Parallèlement, « nous travaillons sur le plan de construction et les études de fondations, sans lesquels on ne peut pas démarrer la réalisation des structures, dont la plupart des pièces vont être fabriquées à l'extérieur.

Bref, on fera le nécessaire pour rattraper les délais qui sont impératifs », indique le DG. En effet, si le stade d'Olembé doit abriter des matchs de la CAN 2019, qui se joue dès janvier, l'infrastructure doit obligatoirement être achevée trois mois avant, c'est-à-dire en septembre 2018, selon les exigences de la CAF.

Au terme du huis clos avec ses collaborateurs, c'est un homme visiblement agacé qui consent à nous accorder quelques explications. Selon lui, « l'entreprise est en activité ici depuis mars 2016. Ça fait un an de perdu, à cause de diverses tracasseries et lenteurs administratives.

Une infrastructure d'une capacité de 60 000 places, en plus de deux stades d'entrainement, un gymnase et de nombreuses autres infrastructures annoncées.

Au loin, l'on entend et aperçoit un engin en pleine activité. Quelques camions chargés de terre vont et viennent sur le site avant de s'immobiliser l'un après l'autre. En ce jeudi particulièrement ensoleillé, l'horloge sonne 13h, le temps de la pause.

Actuellement, il n'y a pas encore grand-chose à voir sur le site. Sinon, une vaste étendue de terre nue, avec des balises d'orientation faites de piquets et de bandes rouges et blanches.

L'entreprise italienne, installée depuis plus d'un an, a déjà achevé le terrassement du site de 320 000 m2.

