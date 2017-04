Cameroun: Zephirine Emini - « Nous remercions le gouvernement pour sa confiance »

L'axe qui dessert ces deux villes est bloqué depuis plusieurs jours à cause des dégâts d'un… Plus »

Pour ce qui est de l'appropriation et de la durabilité de nos actions, il faut d'abord savoir qu'elles sont mises en œuvre à trois niveaux : d'abord dans des communes, puis au niveau des communautés elles-mêmes et enfin à travers des ONG qui vivent avec ces communautés et qui sont capables de les accompagner.

Nous remercions le gouvernement camerounais pour la confiance placée au système des Nations unies et sa disponibilité dans le cadre des initiatives mises en œuvre pour accompagner le pays à gérer cette crise sécuritaire et humanitaire.

Et les autorités administratives locales disent apprécier notre contribution au règlement de la crise sécuritaire et humanitaire en cours au Cameroun.

Toute la délégation est satisfaite du degré actuel de mise en œuvre des programmes qui ont cours. On a pu assister à la distribution des vivres aux déplacés internes par le PAM. Nous avons également vu les élèves et enseignants que l'Unicef encadre.

