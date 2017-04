Cameroun: Dialogue social - Les entreprises camerounaises à l'épreuve

L'axe qui dessert ces deux villes est bloqué depuis plusieurs jours à cause des dégâts d'un… Plus »

Dans ce cas aussi, le dialogue se mue en bruyantes revendications et contestations. Mais, grâce à la promotion des échanges entre les patrons et les personnels en entreprise, les parties s'acceptent de plus en plus.

Et par des astuces diverses, ils limitent au mieux leurs agissements et rompent le dialogue.

Ces derniers considéraient leurs affectations comme des sanctions à cause des revendications qu'ils avaient transmises et défendues. Mais pour entretenir le dialogue social en entreprise, les délégués doivent aussi connaître les missions qui leur sont dévolues.

On se souvient du conflit retentissant entre la Caisse nationale de la prévoyance sociale et ses délégués du personnel, qui avait fait les choux gras de la presse.

Le dialogue social dont il est question n'est rien d'autre que l'harmonie et la saine collaboration entre les différentes parties : l'entreprise, pourvoyeuse d'emplois et les travailleurs, responsables de la croissance.

