Madagascar: Mr Sayda et Dadi Love à l'affiche

Nous retrouverons entre autres Niaina Razafindraibe Quartet, Silo Trio, Harty Andriambelo Quartet, Voahirana Andriambelo, Joëlle Claude, Fanaiky Quartet, Solo Andrianasolo Quartet, Elsie, Zara R., Andy Razafindrazaka, Jazz Quart et en special guest, le chanteur et pianiste Kenny Wesley (USA).

#Clash info live au CCEsca. Bolo et « ses envoyés spéciaux » donnent rendez-vous à ses fans pour le meilleur de l'actualité nationale et internationale de ces deux dernières années.

Avec sa jolie frimousse et une beauté plastique qui en fait rêver plus d'un, Elodie s'est très vite connaître dans le monde du showbiz. Ce 1er mai, Dadi love, Mr Sayda et Elodie vont retrouver leurs inconditionnels au Club nautique Ivato. D'autres artistes vont également compléter l'affiche.

Apprécié pour ses textes très urbains et son rythme très actuel, Sayda fait également partie des artistes les plus en vogue du moment.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.