Cameroun: Salaire des lauréats des ENS - Le gouvernement tient ses promesses

En grève il y a peu, les jeunes enseignants concernés passent à la caisse depuis mercredi.

Ambiance de ruche hier au ministère des Enseignements secondaires. Entre le babillard pris d'assaut par les jeunes enseignants venus de différentes régions du pays pour se rendre compte de leur prise en solde effective, ceux désirant voir, ne fusse que leurs noms, et ceux déposant les documents (photocopies de carte nationale d'identité et de présence effective portant les mentions de matricule, de lieu de service et du mois de bon à retirer) au bureau des bons de caisse, il y avait de l'animation.

Trois types de listes sont effectivement affichés : les mutations des avances de solde du mois d'avril 2017, soit 5 103 cas ; les mutations des prises en charge définitives d'avril 2017 n'ayant pas abouti pour indices erronés lors de la validation du trésor, soit 563 cas, et les mutations des prises en charge définitives d'avril 2017, soit 4 443 cas.

C'est dire si, malgré la satisfaction générale affichée par la majorité des enseignants présents, il y avait quelques grincements de dents. « Le gouvernement a favorablement répondu à nos attentes.

Ce n'était pas évident au regard des usages en cours. On s'attendait à plusieurs mois d'attente, voilà qu'on nous paye le mois d'après notre mouvement d'humeur », lance un enseignant. Tous, malgré les cas litigieux, ont le moral haut.

« Nous sommes prêts à attendre encore un peu. L'essentiel pour nous, c'est que le processus soit définitivement sur les rails. Le plus dur est derrière nous. »

Lancé il y a un mois, jour pour jour, le mouvement du Collectif des enseignants indignés du Cameroun semble donc arrivé à son terme. Le gouvernement a tenu ses engagements, malgré une conjoncture difficile.

Les deux parties restent en contact, et le président du Collectif, Jacques Bessala, annonce pour les prochains jours des rencontres avec toutes les parties prenantes.

Objectif affiché par tous : faire en sorte d'anticiper pour éviter à l'avenir des revendications à même de mettre à mal le climat social.

Réactions

Jacques Bessala: « Le Collectif est satisfait »

Président du collectif des enseignants indignés du Cameroun

« Le Collectif est satisfait, parce que les listes ont été affichées mardi. 10 184 de nos collègues ont été pris en solde pour le mois d'avril. Il y avait deux rubriques, celle concernant l'avance de solde et celle du salaire intégral.

C'est le fruit des sessions de travail entre les ministères des Finances, des Enseignements secondaires, de la Fonction publique et de la Réforme administrative, du Collectif et l'apport de la Primature, concernée par la signature de nos décrets d'intégration. C'est cela qui a donné le résultat que nous avons aujourd'hui. »

Daniel Pafensie: «Nous espérons d'ici peu le salaire total »

Enseignant, lycée technique de Souza

« C'est un sentiment de satisfaction pour nous les enseignants, que le gouvernement entende nos cris, et décide de répondre à nos doléances avec toute sa clémence et en son temps. Nous espérons que d'ici peu, le salaire total sera effectif. Mais c'est déjà quelque chose que d'entrer en possession des deux tiers de notre salaire. »

Ndikibou M. Ferréol: « Nous saluons l'initiative du chef de l'Etat »

Enseignant, lycée de Bayangam

« Nos impressions sont bonnes. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui nous anime. Et dans ce sens-là, nous reconnaissons que l'Etat fait des efforts pour améliorer le statut des enseignants et par ricochet, payer les salaires.

Nous saluons cette initiative du chef de l'Etat, qui a permis que nous soyons pris en charge à partir de ce mois.

Nous souhaitons que cela se poursuive, afin que les prochains lauréats soient pris en charge un peu plus spontanément pour éviter les éventuelles revendications.