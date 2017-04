Madagascar: BFV-Société Générale - Lifting du serveur Vocalia

Il est à noter que la souscription au service est gratuite et accessible par tous les clients quel que soit son opérateur téléphonique. Disponible depuis 15 ans, plus de 88 000 clients BFV-Société Générale utilisent VOCALIA de manière régulière.

Par ailleurs, cette nouvelle version, plus sécurisée, offre également la possibilité d'être redirigé à tout moment vers le Centre Relation Clients pour interagir directement avec la banque, afin d'apporter en permanence une meilleure qualité de service, de conseil et d'écoute.

En appelant le numéro VOCALIA, muni de ses identifiant et code secret, le client peut désormais demander à recevoir un mini-relevé par mail, en plus de la possibilité de consulter son solde, restituer ses 10 derniers mouvements, ou encore commander un chéquier.

Toujours plus proche de ses clients, la BFV-Société Générale mise sur la qualité et l'innovation, « Nous voulons améliorer sans cesse l'expérience clients en adaptant nos solutions, nos pratiques et nos relations aux usages de demain, en tirant notamment profit des innovations technologiques.

En effet, le serveur est dorénavant doté de nouveaux services et fonctionnalités. Ce service qui permet aux clients de la banque de suivre à distance et sur simple appel leur compte bancaire a été mis à jour ce mercredi 26 avril.

